Die vierjährige afghanische Windhündin Samantha modelt für Luxusmarken wie Vogue und Chanel. Erfahre mehr über ihre Karriere und die Rolle ihrer Besitzerin Bethany Plevri.

Die vierjährige afghanische Windhündin Samantha hat sich als internationales Fashion-Phänomen etabliert und tritt gemeinsam mit ihrer Besitzerin Bethany Plevri vor der Kamera auf. Das Vierbeiner-Model präsentiert regelmäßig Designer-Kleidung von Luxusmarken wie Chanel, Hugo Boss und Jimmy Choo und erregt damit weltweit Aufmerksamkeit in der Modebranche.

Samantha Model Karriere und Vogue Auftritt

Die afghanische Windhündin Samantha war sogar schon Cover-Girl der US-Ausgabe der Zeitschrift "Vogue", ein Meilenstein in ihrer bis dato außergewöhnlichen Karriere. Für den Auftritt in der jährlichen Sonderausgabe "Dogue", die sich besonders modischen Vierbeiner widmet, erhielt Samantha eine Garderobe mit Designerstücken von Chanel bereitgestellt. Ihr Frauchen Bethany Plevri schätzt den Wert der für das aufwendige Fotoshooting zur Verfügung gestellten Modestücke als sehr hoch ein, ohne dabei konkrete finanzielle Angaben zu tätigen.

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Bethany Plevri Gründerin des Instagram Kanals

Die vierunddreißigjährige Besitzerin Bethany Plevri startete den Instagram-Kanal für Samantha als sie gerade einmal vier Monate alt war, ursprünglich nur um süße Welpenfotos mit Freunden zu teilen. Aus diesem anfänglichen Spaß entwickelte sich schnell eine professionelle Modelkarriere, die Samantha bereits im Alter von zwei Jahren für eine Werbekampagne des Luxuslabels Jimmy Choo buchte. Später folgten weitere Aufträge für renommierte Marken wie Hugo Boss, Tommy Hilfiger sowie Acqua di Parma, wie das britische Nachrichtenmagazin "The Telegraph" berichtete. Auf Instagram verfolgen Hunderttausende Fans regelmäßig die stylischen Auftritte der Hündin.

Mode für Windhunde wegen kühler Temperaturen

Der Beginn dieser ungewöhnlichen Modelkarriere entstand aus praktischem Bedarf, da Samantha damals noch so groß und schlank war, dass sie in herkömmlicher tierischer Mode regelrecht versank. Bethany Plevri hatte schließlich die ungewöhnliche Idee, ihre eigene Garderobe zu plündern und ihr die Kleidung überzustülpen, was den Weg für Schals und Rollkragenpullover aus dem Kleiderschrank ebnete. Windhunde sind echte Frostbeulen auf vier Pfoten, da sie kaum Unterhautfettgewebe besitzen und ein sehr dünnes Fell haben. Besonders bei niedrigen Temperaturen, Regen und Wind können diese Hunde deshalb schnell frieren, weshalb ein artgerechter Hundemantel als sinnvoller Schutz dient.

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Kritik von Tierschützern und ethische Grenzen

Tierschützer warnen jedoch generell davor, Vierbeiner als bloße Modeaccessoires zu benutzen, da Kleidung die Tiere stressen, ihre Bewegungsfreiheit einschränken oder zu Hautreizungen führen kann. Bei Samantha muss man diese Kritik jedoch differenziert betrachten, da ihre Kleidung primär dem Wärmeschutz und nicht nur der Optik dient. Bethany Plevri betont, dass Chanel-Kleidchen, Jimmy-Choo-Pumps und Sonnenbrillen Samantha nur für kurze Sessions in den Kleidungsstücken getragen werden.

Quellen der Designerkleidung von Secondhand bis Leihgabe

Doch auch abseits der großen Magazine ist Samanthas Kleiderschrank gut gefüllt und nutzt dabei verschiedene Quellen für die hochwertige Mode. Bethany leiht sich Klamotten nicht nur von Freunden, sondern stöbert auch in Secondhand-Läden ein, wobei nicht jedes Teil neu sein muss. Besonders kurios ist der Fall einer Freundin, die bei einer Hochzeit ein Kleid trug, das Samantha zuvor bereits vor der Kamera präsentiert hatte. Diese Mischung aus praktischem Nutzwert und modischem Anspruch unterstreicht den einzigartigen Stellenwert der Hündin in der modernen Modewelt.