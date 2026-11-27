Samduo senkt den Preis für den Nex E6000 Stromspeicher auf 1.399 Euro bis zum 30. November. Inklusive kostenlosem Smart Meter und Black-Friday-Garantie.

Der Solarstromspeicher Samduo Nex E6000 ist im Rahmen einer exklusiven Aktion deutlich günstiger zu haben. Bis zum 30. November senkt der Hersteller den Preis für das schlanke Speichergerät auf 1.399 Euro. Dieser reduzierte Marktpreis liegt 400 Euro unter der ursprünglichen unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 1.799 Euro. Kunden, die diese zeitlich begrenzte Angebot nutzen, erhalten zudem ein digitales Strommessgerät namens Smart Meter geschenkt. Dieses Zubehör ist separat im Handel für 129 Euro erhältlich.

Speicherkapazität und Bauweise des Geräts

Das Kernstück der Aktion ist der Samduo Nex E6000, der speziell für Haushalte mit bestehenden Photovoltaikanlagen konzipiert wurde. Das Gerät verfügt über eine Speicherkapazität von rund sechs Kilowattstunden. Trotz dieser Leistungsfähigkeit überzeugt das Modell durch eine extrem kompakte Bauweise. Die Tiefe des Gehäuses beträgt nur knapp zwölf Zentimeter. Dies ermöglicht eine platzsparende Installation in engen Bereichen wie Kellern, Werkstätten oder Garagen. Jeder verfügbare Meter Wohn- oder Lagerfläche bleibt so weitestgehend erhalten.

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Die technische Integration soll für bestehende Systeme einfach gestaltet sein. Laut Herstellerangaben ist der Anschluss an viele vorhandene Solaranlagen ohne umfassende Umbaumaßnahmen möglich. Eine zentrale Voraussetzung hierfür ist die technische Kompatibilität zwischen Wechselrichter und Speicher. Der Nutzer profitiert so von einer unkomplizierten Nachrüstung. Die Verbindung erfolgt primär über eine Standardsteckdose. Dennoch raten Experten dazu, die technischen Voraussetzungen und lokalen Anschlussvorschriften im Vorfeld von einer Elektrofachkraft prüfen zu lassen.

Intelligente Steuerung und Notstromfunktion

Die Steuerung des Samduo Nex E6000 übernimmt vollautomatisch komplexe Entscheidungsprozesse. Das integrierte System überwacht kontinuierlich den aktuellen Wetterbericht, die dynamischen Strompreise am Markt und den individuellen Energieverbrauch im Haushalt. Durch diese Datenanalyse erkennt das Gerät selbstständig den optimalen Zeitpunkt zum Laden des Akkus. Ebenso wird berechnet, wann es wirtschaftlicher ist, den gespeicherten Solarstrom direkt im eigenen Verbrauch zu nutzen, anstatt ihn einzuspeisen.

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Ein weiteres wichtiges Feature ist die Unterstützung bei Stromausfällen. Das Gerät verfügt über zwei separate Notstromsteckdosen. Diese dienen der Versorgung kritischer Verbraucher wie eines WLAN-Routers oder eines Kühlschranks. Die dafür verfügbare Leistung beläuft sich auf maximal 2.600 Volt-Ampere (VA). Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass der Samduo Nex E6000 kein vollständiges Hausnotstromsystem ist. Er kann nicht die gesamte elektrische Versorgung eines Einfamilienhauses im Notfall aufrechterhalten. Im regulären Betrieb gibt das Gerät standardmäßig bis zu 800 Watt an das Hausnetz ab.

Finanzielle Vorteile und Aktionsdetails

Neben dem eigentlichen Gerätepreis bietet die Aktion weitere finanzielle Anreize. Der kostenlose Smart Meter hilft dabei, die Stromflüsse im Haushalt präzise zu erfassen. Dieses Messgerät unterstützt den Nutzer dabei, den selbst erzeugten Solarstrom noch effizienter zu nutzen. Die Optimierung der Eigenverbrauchsquote kann sich positiv auf die langfristigen Stromkosten auswirken. Die Ersparnis hängt dabei stark vom individuellen Verbrauchsverhalten und dem gewählten Stromtarif ab.

Für ambitionierte Schnäppchenjäger gibt es zusätzliche Gewinnspiele. Wer seine teilnahmeberechtigte Bestellung auf der offiziellen Aktionsseite registriert, nimmt an einer Verlosung von zwölf iPhones teil. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn steigt durch die Anzahl der Lose. Für Bestellungen, die zwischen dem 27. und dem 30. November getätigt werden, erhalten die Kunden zwei statt nur einem Los. Zusätzlich sichern sich die ersten 100 Besteller einen Stanley-Trinkbecher. Dieser hat ein Fassungsvermögen von 1,2 Litern und wird ebenfalls gratis abgegeben.

Alternativen und technische Randbedingungen

Wer seinen Solarstrombedarf noch weiter erhöhen möchte, findet bei Samduo weitere Optionen. Neben dem Standardmodell gibt es das kompakte Schwestermodell Samduo Nex E6000H. Auch dieses wird zum Aktionspreis von 1.399 Euro verkauft, anstatt der regulären 1.799 Euro. Besonders lohnend können die Zweier-Sets sein. Diese bieten zusammen eine Speicherkapazität von rund zwölf Kilowattstunden. Bei diesen Konfigurationen können Kunden bis zu 800 Euro im Vergleich zum Normalpreis einsparen. Die Gültigkeit dieser Angebote erstreckt sich bis einschließlich 30. November 2026.

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Trotz der attraktiven Preise und der schmalen Bauweise sollte das Gewicht des Geräts beachtet werden. Der Samduo Nex E6000 wiegt 59 Kilogramm. Dies macht ihn zu einem eher schweren Objekt, das bei der Montage Unterstützung benötigt. Die tatsächliche Amortisation des Speichers variiert stark. Sie hängt von der Größe der eigenen Solaranlage, der örtlichen Sonneneinstrahlung und dem individuellen Stromverbrauch ab. Eine systematische Aufstellung der Kosten und Erträge ist ratsam, bevor eine Investition getätigt wird. Die Möglichkeit, das System später um weitere Einheiten auszubauen, bleibt dabei immer bestehen.