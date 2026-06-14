Sami Khedira als Co-Trainer bei Real Madrid? Mourinho plant Rückkehr des Ex-Stars

Laut spanischen Medien möchte José Mourinho Sami Khedira als Co-Trainer zu Real Madrid holen. Der ehemalige Real-Spieler hat bisher keine Trainererfahrung, arbeitet aber als TV-Experte und Berater. Eine Rückkehr nach Madrid wäre eine Überraschung und könnte Mourinhos Stab verstärken.

Der frühere Real-Star Sami Khedira soll laut spanischen Medienberichten vor einer Rückkehr nach Madrid stehen. Berichten zufolge, insbesondere der Zeitung AS, plant José Mourinho , seinen ehemaligen Schützling als Co-Trainer in seinen Stab zu holen.

Sollte es tatsächlich zu dieser ungewöhnlichen Personalentscheidung kommen, würde Khedira damit ohne vorherige Trainererfahrung direkt in die Rolle eines Assistenztrainers bei einem Topclub wechseln. Bisher gibt es nur Gerüchte, doch angeblich haben bereits erste Gespräche zwischen Mourinho und Khedira stattgefunden. Mourinho soll großen Wert darauf legen, einen ehemaligen Real-Spieler mit spezifischer Erfahrung im Verein in seinem Team zu haben.

Zuvor war bereits der frühere Real-Verteidiger Pepe für die Position des Co-Trainers mit Real-Vergangenheit im Gespräch, doch diese Option soll mittlerweile nicht mehr aktiv verfolgt werden. Khedira, der aktuell als TV-Experte und Berater des Managements bei seinem Ex-Klub VfB Stuttgart arbeitet, wäre damit ein Novum in der Trainerkarriere. Der 39-jährige Stuttgarter spielte von 2010 bis 2015 für Real Madrid und absolvierte in dieser Zeit 161 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielte.

Unter Mourinho gewann er 2012 die spanische Meisterschaft und den spanischen Pokal. Sein größter Erfolg als Spieler war jedoch der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft. Nach seiner aktiven Karriere baute Khedira sich eine Medienkarriere auf und blieb dem Fußball als Experte und in beratender Funktion verbunden. Eine Rückkehr nach Madrid, diesmal an der Seitenlinie als Co-Trainer, wäre eine überraschende Wendung und würde Aufmerksamkeit erregen.

Mourinho, der seit seinem Engagement bei AS Rom wieder in der spanischen Hauptstadt aktiv ist, sucht offenbar nach vertrauten Gesichtern mit tiefer Kenntnis des Vereins. Ob Khedira, trotz fehlender formeller Trainerqualifikation, diese Chance ergreifen würde, ist offen. Die Entwicklung bleibt spannend für Fans von Real Madrid und alle, die Khediras Weg nach der Spielerkarriere verfolgen





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