Samir Arabi und Sven Mislintat verhandeln um einen weiteren Deal, der mit dem Vorgängern verbunden ist

Samir Arabi, der neue Manager von Fortuna Düsseldorf, hat bereits intensiv mit Jorrit Hendrix verhandelt, der im Mittelfeld der neuen Zentrums-Boss werden sollte. Arabi hat auch andere Deals in Betracht gezogen, an denen sein Vorgänger schon gearbeitet hatte. Die Rückkehr von Hendrix nach Düsseldorf ist jedoch unwahrscheinlich, da Fortuna und andere Klubs ihn unbedingt haben wollen. Die vielen Interessenten erhöhen den Hendrix-Preis, was Arabi zu strecken macht, um die Verpflichtung wirklich durchziehen zu können.

Wie Sven Mislintat (53) will Samir Arabi (47) mit Florian Kastenmeier (28) und Matthias Zimmermann (33) verlängern – und am liebsten würde der Neu-Manager auch einen anderen Deal eintüten, an dem sein Vorgänger schon gearbeitet hatte.trennten, hatte der Ex-Dortmunder bereits intensiv mit Jorrit Hendrix (31) verhandelt, der im Mittelfeld der neue Zentrums-Boss werden sollte.

BILD fragte Arabi bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Personalie, seine kryptische Aussage: "Es ist Vorarbeit geleistet worden, jeder hat da seine Ideen. Da waren Sachen dabei, das war nicht nur die Personalie, als ich nach Mallorca gereist bin zum Gespräch mit Alexander Ende. Einige waren deckungsgleich, andere nicht, aber einzelne Namen werde ich nicht kommentieren. Es gibt Sachen, die werden wir weiterverfolgen, andere nicht.

". Und bei Hendrix verfolgt Arabi die Spur nach BILD-Informationen weiter. Der Manager und Trainer Ende waren sich auf Mallorca einig, dass der Holländer ein echter Top-Transfer für diewäre. Das Problem: Fortuna ist längst nicht der einzige Klub, der Hendrix, dessen Vertrag bei Mit-Absteiger Münster ausläuft, unbedingt haben will.

Mit Ende hat Düsseldorf aber immerhin ein echtes Faustpfand in der Hand. In Münster hatten die beiden ein Top-Verhältnis, der heutige Fortuna-Coach machte Hendrix zum Kapitän. Foto: Robert Michael/dpa Die Rückkehr nach Düsseldorf ist aber dennoch eher unwahrscheinlich. Denn die vielen Interessenten erhöhen den Hendrix-Preis, Arabi wird sich strecken müssen, um die Verpflichtung wirklich durchziehen zu können.

Aber kann er das? Schon unter Mislintat war das Gehalt der große Knackpunkt, die Situation hat sich seitdem nicht verbessert. Die Frage ist, ob Hendrix weniger Kohle akzeptiert für die Gewissheit, bei Fortuna sofort DER Leader bei "seinem" Trainer zu sein und in ein Umfeld zu kommen, das er aus der Saison 2022/23 kennt und damals total geschätzt hat





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