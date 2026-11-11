Samira Buske wird erste Profi-Boxerin im Stall von Timo Schwarzkopf

Samira Buske aus Lindenberg unterschreibt als erste Frau einen Profivertrag bei Trainer Timo Schwarzkopf. Ihr Debüt steht am 14. November in Wangen an.

Samira Buske aus Lindenberg hat als erste Frau einen Profivertrag im Boxstall von Timo Schwarzkopf unterzeichnet. Der 23-jährigen Sportlerin traut ihr Mentor den Weg zur Weltmeister schaft zu. Sie gibt am 14. November in Wangen ihr Debüt als Profiboxerin.

Erste Frau im Team von Timo Schwarzkopf

Timo Schwarzkopf, eigentlich Festim Kryeziu, führt den Boxstall in Wangen und setzt mit dieser Entscheidung ein Zeichen. Der seit kurzem 35-Jährige war selbst fast 30 Mal auf höchstem Niveau aktiv und gewann mehr als drei Viertel seiner Kämpfe durch K.-o.-Siege. Sein letzter Auftritt fand vor gut drei Jahren in Brighton statt. Er verlor diesen Kampf. Nun widmet er sich der Förderung neuer Talente. Samira Buske ist die erste Frau, die diesen Schritt geht.

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Harte Arbeit und familiäre Atmosphäre

In der Halle herrscht oft intensive Atmosphäre. Schweiß liegt in der Luft, wenn gut 30 Frauen und Männer trainieren. Hip-Hop dröhnt aus den Boxen. Samira Buske bewegt sich leichtfüßig durch die Halle. Sie trägt schwarze Kleidung, einen Dutt und eine Kniebandage. Lockeres Schattenboxen dient zum Ausklingen. Nach dem Training lächelt sie. Sie ist ausgepowert, aber glücklich. Für sie ist dies ihre Welt. Sie liebt das Boxen sehr.

Wiederaufbau nach schwerem Skiunfall

Ursprünglich sollte Samira Buske bereits im März ihr Comeback feiern. Ein heftiger Skiunfall verhinderte dies. Sie riss Kreuzband, Innenband, Außenband und Meniskus. Sie spricht von einem Totalschaden im Knie. Ihr Trainer organisierte schnell eine Operation bei einem guten Arzt. Ihr Freund bestärkte sie, wieder zu boxen. Kolleginnen und Kollegen holten sie auf Krücken ins Training. Das Gefühl einer zweiten Familie half ihr.

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Ziel ist der WM-Titel für Samira Buske

In Rekordzeit kehrte sie ins Training zurück. Sie baute die verlorenen Muskeln wieder auf. Die Bandage bleibt vorerst. Beim Kampf am 14. November trägt sie lediglich ein Tape. Knapp neun Monate nach der Verletzung hält das Knie. Im August unterschrieb sie den Vertrag. Timo Schwarzkopf glaubt an ihre Zukunft. Er will sie zur Weltmeisterin machen. Das war auch sein eigener Leitspruch.

Ausblick auf das Debüt in Wangen

Samira Buske arbeitet im Krankenhaus in Kempten auf der Kinder-Intensivstation. Sie absolvierte ihren letzten Amateurkampf im Mai 2025. Vorher war sie Bayerische Vizemeisterin. Seit Dezember 2025 trainiert sie täglich in Wangen. Der Stoll besucht täglich gut 100 Kinder und Jugendliche. Sie hat Bock und geht den Weg mit ihrem Mentor. Es werden voraussichtlich neun Kämpfe dauern, bis sie bereit ist.