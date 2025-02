Samira und Serkan Yavuz: Trennung nach Seitensprung und Vertrauensbruch

Die Influencerin Samira verrät im Podcast die Gründe für ihre Trennung von Serkan Yavuz. Betrug, Paartherapie und erneute Vertrauensbrüche führten zum Ende der Beziehung.

Influencerin Samira (31) und Serkan Yavuz (31) haben sich getrennt. Samira gab ihren Fans vor einigen Tagen den ersten Hinweis auf die Trennung und erklärte nun im Podcast „Badass statt Sad Ass – Trennung stalk mit Samira “, den sie zuvor mit ihrem Ex-Partner aufgenommen hatte, die Gründe für die Trennung . Obwohl sie keine Einzelheiten preisgeben möchte, berichtet sie, dass sie betrogen wurde. In einem Streitgespräch gestand ihr Ex-Partner, fremdgegangen zu sein.

Daraufhin begannen Samira und Serkan eine Paartherapie, die zunächst Anschein zu haben schien. „Serkan ist so einer, der sagt: 'Ich muss etwas verändern.' Und dann fängt er in der Sekunde damit an“, lobt die Brünette den Vater ihrer Kinder in ihrem Podcast. Doch kurz darauf kam es zu einem weiteren Vertrauensbruch, den Samira nicht ignorieren konnte. „Es hat gescheppert und es war für mich nicht mehr möglich, diese Beziehung weiterzuführen“, stellt die 31-Jährige klar. Gerüchte, dass Serkans Seitensprünge mit Laura Maria Lettgen zu tun haben, bestreitet sie weiterhin. Samiras Noch-Ehemann hat sich zu den Schlagzeilen bisher nicht geäußert. Das Paar wurde 2021 bei den Dreharbeiten zu „Bachelor in Paradise“ ein Paar und gab ihren Fans im Netz Einblicke in ihren Beziehungsalltag. 2022 wurden sie Eltern der kleinen Nova Skye Sya und zwei Jahre später kam ihre zweite Tochter Valea Yaël Roya auf die Welt





promiflash / 🏆 112. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Samira Serkan Yavuz Trennung Seitensprung Paartherapie Bachelor In Paradise

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Samira Yavuz Stellungnahme zur Trennung von Serkan Yavuz: Laura Blond ist nicht der GrundSamira Yavuz, bekannt aus der Reality-Show „Bachelor in Paradise“, hat sich nach ihrer Trennung von Serkan Yavuz öffentlich zu den Gerüchten geäußert. Sie bestritt, dass Laura Maria Lettgen, auch bekannt als Laura Blond, der Grund für das Liebesaus sei. Gerüchte über einen Seitensprung Serkans mit der „Are You the One?”-Kandidatin hatten im Internet die Runde gemacht.

Weiterlesen »

Samira Yavuz Stellungnahme zur Trennung von Serkan Yavuz: Laura Blond kein Grund!Reality-Sternen Serkan und Samira Yavuz geben nach knapp vier Jahren ihre Trennung bekannt. Im Netz werden die Gründe heiß diskutiert, besonders Gerüchte über Serkans angebliche Affäre mit Laura Blond. Samira reagiert nun in einem Video und räumt mit diesen Behauptungen auf.

Weiterlesen »

Samira Yavuz macht ihren Fans nach Trennung von Serkan ein AngebotSamira Yavuz wirkt gefasst, als sie sich jetzt persönlich bei ihren Fans zurückmeldet. Nach ihrem Trennungsstatement ist es das erste Mal, dass sie wieder in die Kamera spricht und ein kurzes Update gibt.

Weiterlesen »

Samira Yavuz reagiert auf Trennung von Serkan und die Laura Blond-GerüchteNach der Trennung von Serkan Yavuz kommen Gerüchte über eine mögliche Affäre mit Laura Maria Lettgen auf. Samira Yavuz äußert sich nun in einem Statement zu den Spekulationen.

Weiterlesen »

Samira Klampfl spricht über Trennung von Serkan YavuzReality-Star Samira Klampfl hat nach einer einwöchigen Social-Media-Pause auf Instagram die Trennung von ihrem Partner Serkan Yavuz bekannt gegeben. Das Paar, bekannt aus der RTL-Show „Bachelor in Paradise“, erfuhr bereits in den vergangenen Monaten Beziehungsprobleme und war offen über ihre Herausforderungen in ihrem Podcast „Badass Reality“ gewesen.

Weiterlesen »

Samira Yavuz gibt Trennung von Serkan bekanntNach ihrer Hochzeit im Jahr 2023 trennen sich Samira und Serkan Yavuz. Samira teilt die Neuigkeiten auf Instagram und spricht von einem Gefühlschaos. Serkan hat sich bisher nicht geäußert.

Weiterlesen »