Sammelklage gegen Amazon: Verbraucherzentrale kritisiert Werbung und Qualitätsminderung bei Prime Video

Die Verbraucherzentrale Sachsen reicht Sammelklage gegen Amazon ein. Grund sind nicht überspringbare Werbung bei Prime Video und eine gleichzeitige Verschlechterung der Bild- und Tonqualität. Die Klage findet mit über 329.900 Anmeldungen große Resonanz. Ein Urteil wird für Juli 2026 erwartet.

Amazon steht in Deutschland unter erheblicher rechtlicher und öffentlicher Kritik aufgrund von Änderungen an seinem Prime-Abonnement. Die Verbraucherzentrale Sachsen hat eine Sammelklage gegen den Online-Riesen eingereicht, die sich auf zwei Hauptkritikpunkte konzentriert.

Erstens die Einführung von nicht überspringbarer Werbung bei Prime Video seit dem 5. Februar 2024. Nutzer, die weiterhin werbefrei schauen möchten, müssen seither einen zusätzlichen Aufpreis von 2,99 Euro monatlich entrichten. Zweitens wird Amazon vorgeworfen, parallel dazu die Bild- und Tonqualität bei gestreamten Inhalten ohne zusätzliche Kosten für die Nutzer verschlechtert zu haben.

Nach Ansicht der Verbraucherschützer stellt diese Kombination eine einseitige und nachteilige Vertragsänderung dar, die gegen deutsche Verbraucherschutzgesetze verstößt. Die Klage stößt auf eine bisher nie dagewesene Resonanz. Bis zum Ende der Anmeldefrist für das Klageregister haben sich 329.903 Verbraucherinnen und Verbraucher eingetragen, was von den Klagebevollmächtigten als "Rekordbeteiligung" gewertet wird. Diese hohe Zahl demonstriere, so die Verbraucherzentrale, dass eine große Anzahl von Kunden nicht bereit sei, derartige einseitige Änderungen bei digitalen Abonnements einfach hinzunehmen.

Das Verfahren wird vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht in München verhandelt. Nach einer ersten mündlichen Verhandlung Mitte Mai 2026 äußerte sich die Verbraucherzentrale Sachsen skeptisch hinsichtlich des Ausgangs der ersten Instanz und rechnet mit einer Niederlage. Das vollständige Urteil wird für den 17. Juli 2026 erwartet.

Unabhängig vom Ausgang in der ersten Instanz hat die Verbraucherzentrale bereits angekündigt, in jedem Fall in die Revision zu gehen, um den Rechtsweg auszuschöpfen. Sollte Amazon den Prozess am Ende verlieren, drohen dem Konzern erhebliche finanzielle Konsequenzen. Im Raum stehen mögliche Rückzahlungsansprüche an alle registrierten Kläger in Höhe von mindestens 28,6 Millionen Euro. Diese Summe bezieht sich auf die fünfmonatige Phase, in der die Werbung eingeführt und die Qualität vermindert wurde, während die entsprechende monatliche Gebühr weiterhin unverändert blieb.

Parallel dazu, so wird im weiteren Textverlauf deutlich, gibt es noch ein weiteres, größeres Verfahren in Nordrhein-Westfalen, das die Preiserhöhung des Prime-Abos aus dem Jahr 2022 zum Gegenstand hat. Damals erhöhte Amazon den Jahrespreis von 69 auf 89,90 Euro und den Monatspreis von 7,99 auf 8,99 Euro. In diesem separaten Verfahren könnten theoretisch alle rund 20 Millionen Prime-Abonnenten in NRW betroffen sein. Interessierte Verbraucher können sich diesem Verfahren weiterhin anschließen.

Die beiden Verfahren zeigen die wachsende rechtliche Herausforderung, der Amazon und andere Streaming-Dienstleister in Deutschland gegenüberstehen: die Balance zwischen unternehmerischer Flexibilität und den berechtigten Erwartungen von Verbrauchern an die Kontinuität und Qualität von bezahlten Abonnements. Die Verbraucherschützer hoffen, durch die Klagen Klarheit und verbesserte Transparenz für die Zukunft zu schaffen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amazon Prime Sammelklage Verbraucherschutz Prime Video Werbung Vertragsänderung Streaming Deutschland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vorsicht, Betrüger geben sich als Verbraucherschützer aus'Wer ist hier die echte Verbraucherzentrale?', fragt man sich bei dieser Warnung der Verbraucherzentrale vor einer neuen Betrugsmasche. Und genau hinsehen lohnt, denn die falsche VZ klaut Ihre Daten.

Read more »

Schlechte Nachrichten, wenn ihr Geld für YouTube ausgebtYouTube-Videos ohne Werbung zu schauen, wird wesentlich teurer.

Read more »

EA startet Werbeplattform für integrierte In-Game-WerbungElectronic Arts führt mit EA Advertising eine Plattform ein, die Werbetreibenden die Platzierung von Werbung in Spielen ermöglichen soll. Die Werbung soll nahtlos in die Spielumgebung integriert werden, besonders in Sporttiteln, wo reale Vorbilder existieren. Die Community reagiert gespalten: Während kontextuelle Werbung als akzeptabel gilt, fürchten viele eine spätere Ausweitung auf andere Genres und damit einhergehende Überflutung.

Read more »

Sammelklage wegen Steam-Preisen: Valve soll Nutzern im Schnitt 130 Euro schuldenNiederländische Steam-Nutzer könnten Geld zurückbekommen. Eine Sammelklage gegen Valve spricht von rund 130 Euro Schaden pro Account.

Read more »