Sammelklage wegen Spionageskandals: Nvidia und Jensen Huang haften

Aktionäre klagen gegen Nvidia und Jensen Huang. Sie werfen dem Vorstand vor, nationale Sicherheitsrisiken durch die Affäre mit der mutmaßlichen chinesischen Spionin vertuscht zu haben.

Aktionäre des US-Chipkonzerns Nvidia haben am Montag eine Sammelklage gegen den Vorstand des Unternehmens und dessen Chief Executive Officer Jensen Huang eingereicht. Die Klage wurde von der Anwaltskanzlei Rosen Law verfasst und in Kalifornien bei einem Bundesgericht angemeldet. Die Kläger vertreten die Ansicht, dass die Unternehmensleitung ihre Pflichten verletzt habe, indem sie wesentliche Informationen über die persönlichen Beziehungen von Jensen Huang zurückgehalten habe, die erhebliche Risiken für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellen. Diese rechtlichen Schritte erfolgen vor dem Hintergrund eines massiven Kursverfalls der Nvidia -Aktie an der Wall Street in New York, der unmittelbar auf die öffentlichen Enthüllungen zurückzuführen ist.

Spionagevorwurf und nationale Sicherheit

Der Kern der Anklage liegt in der Aufdeckung einer außerehelichen Affäre zwischen Jensen Huang und einer Frau, die als Alice Huang bekannt ist und auch unter dem Namen Huang Le firmiert. Die New York Times hatte Ende Oktober berichtet, dass der US-Geheimdienst diese Chinesin bereits im vergangenen Jahr als chinesische Agentin identifiziert hat. Es wird behauptet, dass die Frau gezielt eine Beziehung zu dem 63-jährigen Nvidia-Chef aufgebaut habe, um ihn als Ziel ausländischer nachrichtendienstlicher Aktivitäten zu nutzen. Der Verwaltungsrat von Nvidia hat daraufhin eine interne Untersuchung eingeleitet und sich öffentlich auf die Presseberichte bezogen, die den Vorwurf der Spionage nahelegen.

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Jensen Huang hat die außereheliche Beziehung eingestanden und sich sowohl bei seiner Familie als auch bei seinen Angestellten entschuldigt. Trotz dieser Entschuldigung wirft die Sammelklage dem Manager vor, die Aktionäre über die durch diese Beziehung entstandenen Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit in die Irre geführt zu haben. Die Kläger sind der Überzeugung, dass die irreführenden Aussagen und das Schweigen der Beklagten dazu beigetragen haben, den Aktienkurs von Nvidia künstlich in die Höhe zu treiben. Dies habe dazu geführt, dass Investoren das Unternehmen zu einem überbewerteten Preis kaufen mussten, bevor die wahren Risiken offengelegt wurden.

Rechtliche Argumente der Anwaltskanzlei

Die Anwaltskanzlei Rosen Law argumentiert in der Klageschrift, dass die rechtswidrigen Handlungen und Unterlassungen von Nvidia und Jensen Huang direkt zu einem drastischen Rückgang des Marktwerts der Aktien beigetragen haben. Die Kläger, darunter Aktionäre, die sich der Sammelklage angeschlossen haben, haben erhebliche Verluste und Schäden erlitten. Die Kanzlei vertritt die Position, dass das Management die Pflicht hatte, alle materiellen Informationen offenzulegen, die einen rationalen Anleger bei seiner Investitionsentscheidung beeinflussen würden. Die Unterlassung dieser Offenlegungen wird als Verstoß gegen die Wertpapiergesetze gewertet.

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Ein zentrales Element der Argumentation ist die Verbindung zwischen der privaten Affäre und den geschäftlichen Interessen des Unternehmens. Nvidia steht im Zentrum des technologischen Wettstreits zwischen den USA und China. Die modernsten Chips des Unternehmens unterliegen strengen Exportrestriktionen nach China. Die Kläger sehen darin einen direkten Zusammenhang, der die Gefährdung des Unternehmens durch die Beziehung zu Alice Huang noch verstärkt, da potenzielle Industriespionage oder der Verlust geistigen Eigentums durch staatliche Akteure des Landes möglich erscheint. Peking hat die Berichte über die Affäre am Montag jedoch als unbegründete Spekulation zurückgewiesen.

Marktauswirkungen und Folgeprozesse

Die Veröffentlichung der Affäre und die anschließenden Berichte über die mögliche Verwicklung in chinesische Spionageaktivitäten hatten sofortige und negative Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Der Kurs von Nvidia fiel am Montag stark, was die finanziellen Bedenken der Aktionäre untermauert. Die Sammelklage fordert nun, dass die Verantwortlichen für die entstandenen Vermögensschade haften gemacht werden. Dies stellt einen der schwerwiegendsten Schritte dar, den Aktionäre gegen die Führungsspitze eines Technologieriesen unternehmen können.

Durch die Klage wird die internationale Dynamik der Technologievorherrschaft weiter verschärft. Die strengen Exportkontrollen für Halbleiter in die Volksrepublik China machen jeden Vorfall dieser Art zu einem potenziellen nationalen Sicherheitsproblem. Die Untersuchung des Nvidia-Verwaltungsrats wird wahrscheinlich weitere Details über die Art der Verbindung zwischen Jensen Huang und der mutmaßlichen Agentin zutage fördern. Bis dahin bleiben die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen für den Chipkonzern ungewiss, wobei die Sammelklage als Präzedenzfall für ähnliche Fälle in der Branche gelten könnte.