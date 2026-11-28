Wer noch alte Münzdosen, Sparbüchsen oder Erbschaftskisten im Keller stehen hat, sollte jetzt genau hinschauen: Bestimmte 5-Pfennig-Stücke aus der...

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Wer noch alte Münzdosen, Sparbüchsen oder Erbschaftskisten im Keller stehen hat, sollte jetzt genau hinschauen: Bestimmte 5-Pfennig-Stücke aus der frühen Bundesrepublik sind bei Sammlern heiß begehrt. Entscheidend sind drei Faktoren: der Jahrgang, der Münzbuchstabe und der Erhaltungszustand. Daran könnt ihr schnell erkennen, ob das kleine Kupferstück in der alten Keksdose ein Zufallsfund oder ein echter Schatz ist.

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Jede Münze der Bundesrepublik trägt einen Buchstaben, der verrät, wo sie geprägt wurde: D steht für München, F für Stuttgart, G für Karlsruhe und J für Hamburg. Diese Buchstaben spielen eine entscheidende Rolle, weil die Auflagen je nach Prägestätte schwankten. Beim Erhaltungsgrad zahlen Sammler die höchsten Preise für Münzen aus „Polierter Platte“ – in diesem Fall wurden sie mit polierten Stempeln auf hochglänzenden Schrötlingen geprägt und in sehr kleinen Auflagen hergestellt.