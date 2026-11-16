Sammlung von 18.135 Hotels verklagt Booking.com auf Milliardenentschädigung

Mehr als 18.000 europäische Hotels fordern Schadensersatz von Booking.com. Die Klage wegen wettbewerbswidriger Preisklauseln wurde jetzt beim Gericht in Amsterdam eingereicht.

Die europäische Hotelbranche führt einen der größten Rechtsstreits ihrer Geschichte gegen die Online-Buchungsplattform Booking.com. Mehr als 18.000 Hotels sind der Sammelklage beigetreten und fordern massive finanzielle Entschädigungen, da sie sich durch die Geschäftsbedingungen der Plattform unfairly benachteiligt fühlen. Der zentrale Vorwurf lautet, dass bestimmte Klauseln den freien Wettbewerb jahrelang künstlich eingeschränkt und den Unterkünfte erhebliche finanzielle Verluste beschert haben.

Einschreiten des Gerichts in Amsterdam

Die rechtlichen Schritte haben ein entscheidendes Stadium erreicht, nachdem der letzte Teil der Sammlungsklage offiziell beim Bezirksgericht Amsterdam eingereicht wurde. Insgesamt beteiligen sich genau 18.135 Hotels aus unterschiedlichen europäischen Ländern an diesem juristischen Vorstoß, der darauf abzielt, die als ungültig erachteten Vertragsbedingungen zurückzudrängen und entstandene Schäden durch eine gerichtliche Entscheidung wieder gutzumachen. Diese massive Koordinierung unterstreicht die Dringlichkeit der Angelegenheit für die betroffenen Akteure in der Hotellerie.

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Geschichte der umstrittenen Preisklauseln

Jahrzehntelang hatte Booking.com Klauseln in seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Partnerhotels integriert, die strikte Preisbindungen vorsahen. Diese Bestimmungen verboten den Unterkünften ausdrücklich, ihre Zimmer auf ihren eigenen Websites zu einem günstigeren Preis anzubieten als über das Online-Portal. Der Europäische Gerichtshof hat diese Praxis im Jahr 2024 kassiert und klar festgestellt, dass solche Maßnahmen gegen das geltende EU-Wettbewerbsrecht verstoßen. Die Gerichte werteten dies als unzulässige Beschränkung der Preisgestaltungsfreiheit.

Unterstützung durch Branchenverbände und SHCA

Die Hotels werden bei ihren rechtlichen Schritten maßgeblich von der europäischen Hotel- und Gastronomieorganisation HOTREC unterstützt, die als Dachverband die Interessen von Hotels, Bars und Cafés vertritt. Eingereicht wurde die Klage zudem von der niederländischen Stiftung Stichting Hotel Claims Alliance (SHCA). Diese Organisation wurde speziell gegründet, um die Ansprüche der einzelnen Hotels zu bündeln und strategisch geltend zu machen, was die finanzielle und administrative Last für die einzelnen Unternehmen erheblich reduziert.

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Auswirkungen auf Hotelgäste und Buchungen

Für die unmittelbare Zukunft haben die rechtlichen Auseinandersetzungen keine direkten negativen Folgen für die Gäste. Nicole Mutschke, die als Anwältin für BILD berufen wurde, erklärt, dass Gäste, die über Booking.com gebucht haben, ihre Reisen ganz normal antreten können. Booking.com tritt bei solchen Transaktionen ausschließlich als Vermittler auf, während der eigentliche rechtliche Vertrag zwischen dem Gast und dem Hotel geschlossen wird, was durch die Klage nicht geändert wird.

Zukünftige Preispolitik und Wettbewerbsvorteile

Selbst wenn ein Hotel die Zusammenarbeit mit dem Online-Riesen beenden sollte, bleibt es laut Mutschke verpflichtet, bereits bestätigte Buchungen zu erfüllen. Allerdings eröffnet die aktuelle Entwicklung neuen Spielraum für die Preisgestaltung. Hotels dürfen ihre Zimmer nun wieder auf ihren eigenen Websites günstiger anbieten als über Booking.com, was einen direkten Preisvergleich für Kunden lohnenswert macht und den Wettbewerb im Segment der Online-Reisebuchungen grundlegend verändert.