Die Samsung 990 1 TB ist im Black Friday 2026 zum historischen Tiefstpreis von 154,90 Euro bei Amazon erhältlich. Analyse von Leistung, Konkurrenz und Marktsituation.

Die Samsung 990 1 TB ist aktuell der einzige Speicherbaustein mit Nischen-Status im hochgehandelten Segment der schnellen PCIe-4.0-Laufwerke, da der Preis auf 154,90 Euro inklusive Versand gefallen ist. Dieser Wert repräsentiert laut PCGH -Preisvergleich den absoluten historischen Tiefstpreis für dieses spezifische Modell und hebt es deutlich von den meisten anderen Konkurrenten im gleichen Leistungskorridor ab, die aktuell über 200 Euro kosten. Derzeit handelt es sich um eines der günstigsten Angebote mit vergleichbaren Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.150 MB/s und Schreibraten von bis zu 6.450 MB/s, wobei die Verfügbarkeit laut Bestseller-Liste bei Amazon extrem hoch ist und der Vorrat schnell schwindet.

Konkreter Preisvergleich und Marktverfügbarkeit

Der aktuelle Preis von 154,90 Euro stellt eine drastische Korrektur gegenüber dem ursprünglichen UVP-Startpreis von 262,99 Euro dar, der bereits im Juli 2026 aktiv war, als die allgemeinen Speicherpreise infolge einer umfassenden Krise kräftig angezogen hatten. Diese Preissenkung um fast 110 Euro gilt als dringend notwendige Marktanpassung, da die ursprüngliche Bewertung als überzogen wahrgenommen wurde und ein Rabattpotenzial bis zum Ende des Aktionszeitraums am 30. November besteht. Allerdings gilt die gängige Einschränkung solange der Aktionsvorrat reicht bei diesem Angebot streng, weshalb Interessenten mit einem schnellen Kauf reagieren sollten, um das niedrigste je erzielte Preisniveau zu sichern.

Also read Dyson Black Friday Angebot: 300 Euro Rabatt auf Staubsauger und Roboter

Technische Spezifikationen und interne Architektur

Die Samsung 990 ist als M.2-2280-SSD konzipiert und nutzt die vollen Möglichkeiten der PCIe-4.0-×4-Anbindung, wobei die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten mit 7.150 MB/s bzw. 6.450 MB/s an der oberen Grenze dieses Interfaces liegen. Samsung integriert bei diesem Modell sowohl den PiccoloQ-Controller als auch den 286-lagigen QLC-NAND-Speicher aus hauseigener Produktion, verzichtet jedoch bewusst auf einen externen DRAM-Cache. Zur Aufrechterhaltung eines hohen Schreibdurchsatzes wird dynamisch ein Teil des NAND-Speichers als SLC-Cache allokiert, während der Stromverbrauch bei durchschnittlich 4,0 Watt beim Lesen und 3,7 Watt beim Schreiben laut Herstellerangaben sehr niedrig ausfällt.

Advertisement

Konkurrenzanalyse und Haltbarkeitsparameter

Gegenüber Alternativen von Lexar, Netac und Western Digital weist die Samsung 990 zwar exzellente Transferraten auf, jedoch schweigen sich die meisten Wettbewerber bei den genauen NAND-Typen verschwiegen, wobei Western Digital und Sandisk QLC-NAND als einzige explizit im Datenblatt führen. Modelle wie die Netac NV7000-t 1 TB bieten teilweise höhere TBW-Werte (Total Bytes Written) und eine Garantie von bis zu fünf Jahren, was auf eine theoretisch höhere Haltbarkeit hindeutet, obwohl die tatsächliche Lebensdauer vom individuellen Sicherheitspuffer der Hersteller abhängt. Die Garantie erlischt vorzeitig, sobald die spezifizierte TBW-Grenze überschritten wird, weshalb höhere Werte nur ein Indikator sind, da aggressive Garantiemodells zu früheren Ausfallzeiten führen können als bei konservativeren Ansätzen.

Zukünftige Preisentwicklung und Kaufempfehlung

Der allgemeine Preistrend für Speichermedien zeigt aufgrund der anhaltenden Speicherkrise im Blick auf das Jahr 2027 klar nach oben, wodurch das aktuelle Rabattpotenzial der Samsung 990 1 TB als nahezu erschöpft gilt. Da es sich um ein Black-Friday-2026-Anhandel mit rekordgünstiger Preisgestaltung handelt und die Nachfrage aufgrund der Platzierung in der Bestseller-Liste als extrem hoch einzustufen ist, sollte man bei Interesse umgehend zuschlagen. Die Preise und Verfügbarkeit wurden vor der Veröffentlichung gewissenhaft geprüft, können sich aber kurzfristig ändern, weshalb verbindliche Angaben nur beim jeweiligen Anbieter wie Amazon, Alternate oder Media Markt gelten.