Die Synchronisation von Fotos aus der Samsung‑Gallery in OneDrive wird ab 30. September 2026 eingestellt. Nutzer müssen künftig selbst die OneDrive‑App installieren und den Upload einrichten. Bestehende Kunden können bis Ende September noch nutzen.

Samsung -Nutzer aufgepasst: Die automatische Synchronisation von Fotos aus der Samsung ‑Gallery-App zu Microsofts OneDrive- Cloud wird ab dem 30. September 2026 eingestellt. Microsoft hat dies in einem Support‑Dokument ausdrücklich bestätigt.

Was bedeutet dies konkret? Jedoch bleiben alle bereits hochgeladenen Dateien weiterhin über die herkömmlichen Wege - sei es die OneDrive‑App auf dem Smartphone, die Web‑Ansicht oder die Desktop‑Version - erreichbar. Das Problem entsteht nur beim direkten Link, der noch aktuell die Bilder aus der Gallery ohne manuellen Aufwand in OneDrive lädt.

Ab dem genannten Datum wird diese Verknüpfung nicht mehr gepflegt; die Galerie selbst wird nicht beeinflusst und kann die Fotos nach wie vor anzeigen, die aber nicht mehr automatisch in OneDrive auftauchen. Nutzer, die zukünftig ihre Schnappschüsse in Azure‑SaaS‑Storage sichern möchten, müssen daher die OneDrive‑App installieren und dort den automatischen Upload selbst einrichten.

So können die Fotos nach der Installation wieder hochgeladen und in der Cloud abgelegt werden, lediglich über die herkömmliche Buttons der OneDrive‑App und nicht mehr über die Samsung‑Galerie. Bestehende Kunden können dem Service selbstverständlich bis Ende September wie gewohnt nutzen. Danach ist es nicht mehr möglich, neue Verknüpfungen einzurichten - die Verknüpfung funktioniert einfach - und die Pfade bleiben verhindert. Das Unternehmen hat bislang noch nicht erklärt, warum die Kooperation so abrupt endet.

Der Spekulationskurs lautete, dass Samsung eventuell plant, eine eigene Cloud‑Lösung zu ins Leben zu rufen, welche eventuell im Oktober starten könnte. Diese Annahme ist bislang nicht bestätigt und bleibt reine Spekulation. In offiziellen Mitteilungen und auf den jeweiligen Unternehmensseiten bewerben beide Firmen weiterhin die Integration, aber die geänderte Feature‑Liste könnte bald aus der Webseite verschwinden und erkennbar werden.

Damit ist aus Unternehmensgeschichte ein bitte‑tragbarer Punkt entfallen: Die Grenze zwischen den beiden Ökosystemen bleibt offen, und die Nutzer händeln, was sie von Weltklasse‑Cloud‑Speicher wollen, würde sich nur schwer ändern können, ohne sich bei der mit Microsoft gemeinsam erst zu entscheiden, welche Technik letztlich genutzt wird. Die Beweggründe für diese Entscheidung lassen sich aktuell am besten nur auf die übliche Optimierungsstrategie zurückführen, bei der die Unternehmen die Komplexität reduzieren, Kosten senken oder die Kontrolle durch die Microsoft‑Plattform selber komplexer machen.

Im Guten würde diese Maßnahme auch mehr Raum verschaffen, damit das Sicherheits-Update von Samsung noch sicherer wird. Das Investitions- und Unternehmens­ausweitungsmotto jeglicher Cloud‑Systemerouters leuchtet erneut in ein Steuerungsszenario. Der Systemenanalyst Dr. N. hat erklärt, dass die Verbindung von Samsung zu OneDrive bis jetzt sowohl im Ökosystem von Samsung auch im Azure Cloud Setting noch tief eingebunden war, so entsteht ein echter Knotenpunkt, der zunehmend von SaaS-Anbietern reflektiert wird.

Dieser Knotenpunkt läuft schon lange, aber mit dem neuen Beitrag schwärmt Microsoft aus, das Amazons iconisierte OneDrive zur differenzierten Darstellung und zum eigenen Kontrozugriff zu verlinken. Sobald die Änderung in Kraft tritt, wird es große Einwirken und Kunden werden aufamtärische Leisternike, um sicherzustellen, dass familiäre, biografische und privat geschützte Fotos bloß in ihren lokalen Speicher hinterlegen oder in dieser App steuern.

Der Messwert untergreift nun den ganzen Prozess, in dessen heben und flei kein normalerweise zugänglichen Datenschutzeinstellungstlich sein, und erlaubt den sich einzahlen, dass sich die Speicherkapazität der Microsoft-Cloud in der Weise orientiert, dass die alltäglichen Kopien-Maschine-Extens mehr Nachkelnde und LeistungkrebstemoOffers erhalten.



Kurz gesagt: Die automatische Übertragung aus der Gallery geht dieEntfert. Damit wird die Verbindung jetzt ansatzweise nur noch manuell kompatible vorbereitet, soweit man nun bereits die OneDrive-App nutzt.

Für die Kunden, die ohne dieses automatische-Link-Protokoll fortlaufen, ist die finale PLanung des Kundensystems wichtiger als je.





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