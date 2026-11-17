Samsung senkt die Preise für OLED- und UHD-Modelle zum Black Friday. Wir analysieren die 55, 65 und 85 Zoll Varianten im Vergleich zu den kommenden Preiserhöhungen.

Der traditionelle Höhepunkt des Elektronikjahres hat begonnen: Zum Black Friday 2025 reduzieren Hersteller massiv die Preise für hochauflösende Unterhaltungsgeräte. Besonders bei den Fernsehgeräten von Samsung bieten sich derzeit exzellente Gelegenheit für den Kauf. BILD hat den aktuellen Markt analysiert und identified echte Preisbrecher, die deutlich unter dem Normalwert liegen.

Marktwechsel durch KI-Bedingte Kostensteigerungen

Die aktuelle Rabattwelle steht im starken Kontrast zur künftigen Marktentwicklung. Im Jahr 2026 plant die Branche einen fundamentalen Wandel der Preisstrategien. Die Hersteller kündigen pauschale Preiserhöhungen an, die auf tiefgreifende strukturelle Veränderungen zurückzuführen sind. Der primäre Treiber für diese Entwicklung ist der exponentielle Boom der Künstlichen Intelligenz.

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Diese Technologie verbraucht immense Mengen an Rechenkapazität. Die Nachfrage nach Halbleitern und Speicherchips in den Rechenzentren hat die globale Verfügbarkeit drastisch eingeschränkt. Da genau diese Komponenten auch in modernen Fernsehern verbaut werden, steigen die Herstellungskosten signifikant. Der Markt dreht sich somit von einem Käufer- zu einem Verkäufermarkt um.

Gleichzeitig verabschieden sich viele namhafte Marken von ihren bisherigen Billigmodellen. Die Strategie verschiebt sich hin zu hochwertigen Technik-Schwergewichten mit erweiterten Funktionen. Für Verbraucher bedeutet dies, dass der aktuelle Black Friday eine letzte Chance darstellt, Geräte zu günstigen Konditionen zu erwerben, bevor die Preise nach oben korrigiert werden.

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Samsung S90H OLED mit neuem mattem Display

Im Segment der Premium-OLED-Geräte liefert Samsung mit dem Modell S90H eine konsequente Weiterentwicklung ab. Das 65-Zoll-Gerät überzeugt durch eine erhöhte maximale Helligkeit im Vergleich zum Vorgänger. Die Farbdarstellung und die Schwarzwerte bleiben auf einem konstant hohen Niveau, das für diese Preisklasse üblich ist. Der entscheidende Unterschied liegt in der Oberflächenbeschaffenheit des Bildschirms.

Samsung integriert bei diesem Modell ein mattes Display. Diese technische Änderung reduziert störende Spiegelungen erheblich und macht das Gerät ideal für helle Wohnzimmer. Im Testlabor zeigte sich eine intuitive Einrichtung sowie eine breite Auswahl an vorinstallierten Apps. Die integrierte Tonqualität erfüllt die Basisanforderungen, bleibt aber hinter der visuellen Leistung zurück.

Ein Kritikpunkt bleibt die fehlende Unterstützung für bestimmte Codecs. Samsung verzichtet weiterhin auf die Implementierung von Dolby Vision und DTS. Trotz dieser Einschränkung bietet das 55-Zoll-Modell eine starke Gesamtpaketleistung. Die Spitzenhelligkeit wurde optimiert, während die Kontraste auf Top-Niveau bleiben. Die Spiegelungsarmut des Displays ist der Hauptvorteil für den Tagesgebrauch.

Preiswerte Alternativen: Crystal UHD und der 85-Zöller

Für Sparfüchse bietet Samsung den Crystal UHD U7099H an. Dieses 55-Zoll-Gerät verspricht scharfes 4K-Bild und satte Farben. Der Hersteller wirbt mit der Verwandlung des Wohnzimmers in ein kleines Kino. Die technischen Daten zeigen jedoch gewisse Schwächen bei der maximalen Helligkeit. Die verbauten Lautsprecher wirken auf dem Papier etwas schwach.

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Das 65-Zoll-Modell der Reihe 7099HU bietet einen Triple-Tuner für diverse Empfangswege. Die Bildwiederholrate ist auf 60 Hertz begrenzt. Die Tonausgabe ist knappe bemessen, was den Kauf einer externen Soundbar nahelegt. Bei diesem günstigen Preis ist dies jedoch akzeptabel und einfach umsetzbar. Die App-Auswahl inklusive Cloud-Gaming ist umfangreich.

Der absolute Größensieger ist der 85-Zoll-Fernseher. Mit einer Bilddiagonale von 2,15 Metern bietet er echtes Stadion-Feeling. Das Gerät bleibt erstaunlicherweise deutlich unter der 1.000-Euro-Marke. Das Mega-Matt-Display setzt Fußballabende und Blockbuster scharf in Szene. Die integrierten Boxen wirken für die Größe unterdimensioniert.

Zukunftsprognose und Kaufempfehlung für 2026

Der 65-Zoll-OLED von Samsung bringt Oberklasse-Flair zu einem Mittelklasse-Preis. Das 2026er-Modell glänzt mit tiefstem Schwarz und flüssigen 120 Hertz. Konsolen-Zocker profitieren von der hohen Bildwiederholrate. Der smarte KI-Prozessor sorgt für eine verbesserte Bildverarbeitung. Dieser Koloss sprengt fast die Wohnzimmerwand.

Trotz der fehlenden Dolby Vision Unterstützung und des schmalen 20-Watt-Tons ist das Gerät eine klare Empfehlung. Mit einer passenden Soundbar entsteht ein echter Kino-Kracher. Wer klug plant, nutzt die aktuellen Rabatte vor der angekündigten Preiserhöhung. Die Technologie der nächsten Jahre wird teurer sein. Diese Black Friday Angebote sind die letzte Möglichkeit für preisbewusste Konsumenten.