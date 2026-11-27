Samsung wagt einen neuen Anlauf bei Bildschirmen mit Mikro-LEDs. Zusammen mit Ams-Osram aus Österreich sollen die Kosten sinken.

Der österreichische LED-Experte Ams-Osram sichert den Betrieb seines malaysischen Mikro-LED-Werks Kulim 2 ab. Samsungs Display-Sparte SDC investiert in die Firma und beteiligt sich an den Entwicklungskosten für neue Bildschirmgenerationen.

Samsung sieht Mikro-LEDs weiterhin als attraktive Alternative zu organischen Leuchtdioden .. Außerdem will SDC „über mehrere Jahre umfangreiche Mittel für die gemeinsame Entwicklung“ bereitstellen. Der Abschluss ist für Anfang 2027 geplant, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Zusammen mit Produktumsätzen erwartet Ams-Osram, den Betrieb im Werk Kulim 2 sicherstellen zu können.

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Das war in den vergangenen Jahren alles andere als sicher: Apple galt bis 2024 als angehender Großkunde für Ams-Osrams Mikro-LEDs, sprang dann allerdings komplett ab. DieMikro-LEDs vereinen die Vorteile von Flüssigkristallbildschirmen mit denen von OLEDs. Sie ermöglichen Kontraste, Farben und Schaltzeiten wie OLEDs, altern ohne organisches Material aber deutlich langsamer. Der Knackpunkt sind die hohen Fertigungskosten: Die Mikro-LEDs werden auf 200 mm großen Wafern hergestellt und anschließend aufwendig auf Glasträgern aufgebracht.