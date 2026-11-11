Samsung Fire Quartalsgewinn sinkt um 8,3 Prozent wegen schwacher Kapitalanlagen

Samsung Fire verzeichnet im dritten Quartal einen Gewinnrückgang von 8,3 Prozent auf 494 Milliarden Won. Schwache Kapitalanlegergebnisse überkompensieren das Versicherungswachstum, was die Aktie belastet.

Die Samsung Fire & Marine Insurance Co. verzeichnete im dritten Quartal einen deutlichen Rückgang des Nettogewinn s um 8,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Als größter Schaden- und Unfallversicherer Südkorea nach Marktanteilen meldete das Unternehmen für die Monate Juli bis September einen konsolidierten Nettogewinn von 494 Milliarden Won. Im selben Zeitraum des Vorjahres lag der Gewinn noch bei 538 Milliarden Won. Die schlechteren Erträge aus den Kapitalanlagen waren der Hauptgrund, warum das Wachstum im Kerngeschäft der Versicherungen zunichte gemacht wurde. Diese Entwicklung drückte die Aktie des Unternehmens ins Minus.

Operative Ergebnisse und Steuerbelastung im Detail

Neben dem Nettogewinn sank auch das Ergebnis vor Steuern um 7,8 Prozent auf 652 Milliarden Won. Das operative Ergebnis zeigte mit 651 Milliarden Won ebenfalls eine Abnahme von 7,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Diese Zahlen verdeutlichen den Druck, unter dem das Unternehmen stand, obwohl das versicherungstechnische Ergebnis本身 positiv war. Der Anstieg des versicherungstechnischen Ergebnisses betrug 6,9 Prozent im Jahresvergleich und lag bei 396 Milliarden Won. Dieser positive Effekt konnte den deutlichen Einbruch beim Anlageergebnis jedoch nicht fully ausgleichen.

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Das Anlageergebnis brach im Quartalsverlauf um 23,1 Prozent ein und belief sich auf 255 Milliarden Won. Dieser massive Rückgang bei den Kapitalanlagen war der entscheidende Faktor für die schlechteren Gesamtzahlen im dritten Quartal. Es zeigt sich hier eine klare Abhängigkeit der Finanzmarktergebnisse von den aktuellen Marktbewegungen. Die Verluste in diesem Bereich überlagerten die stabilen Zuwächse im eigentlichen Versicherungsgeschäft, was für Investoren und Analysten ein wichtiges Signal darstellt.

Langfristige Performance und CSM Entwicklung

Trotz der Quartalszahlen zeigt das Jahr 2024 insgesamt eine positive Tendenz. In den ersten neun Monaten des Jahres von Januar bis September stieg der Nettogewinn um 4,6 Prozent auf 1,87 Billionen Won. Das Vorsteuerergebnis verbesserte sich im selben Zeitraum um 5,5 Prozent auf 2,50 Billionen Won. Diese kumulierten Zahlen demonstrieren die Resilienz des Geschäftsmodells über einen längeren Zeitraum hinweg. Die Schwächen im dritten Quartal waren also nicht repräsentativ für die gesamte Jahresperformance.

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Eine weitere zentrale Kennzahl ist die Contractual Service Margin (CSM), die als wichtiger Indikator für zukünftige Erträge gilt. Zum Ende September belief sich die CSM auf 14,84 Billionen Won. Dies entspricht einem Zuwachs von 667 Milliarden Won im Vergleich zum Vorjahresende im Dezember. Die stetige Erweiterung dieser Marge unterstreicht die langfristige Gewinnkraft der verkauften Verträge und bietet eine solide Basis für die künftige Entwicklung des Unternehmens.

Stabile Kapitalausstattung und Managerziele bis 2028

Die Samsung Fire & Marine Insurance Co. weist weiterhin eine sehr solide Kapitalausstattung auf. Die Solvenzquote nach K-ICS lag Ende September bei 280,8 Prozent. Diese hohe Quote deutet auf eine starke finanzielle Gesundheit und eine ausreichende Pufferkapitalisierung hin. Das Management hat sich ambitionierte Ziele für die mittlere bis langfristige Entwicklung gesetzt, die über die aktuellen Quartalszahlen hinausgehen.

Die strategischen Ziele umfassen eine mittelfristige Solvenzquote von über 220 Prozent. Des Weiteren strebt das Unternehmen eine nachhaltige Eigenkapitalrendite (RoE) im Bereich zwischen 11 Prozent und 13 Prozent an. Ein weiterer wichtiger Pfeiler der Strategie ist die Anhebung der Gesamtausschüttungsquote an die Aktionäre. Bis zum Jahr 2028 soll diese Quote auf 50 Prozent erhöht werden, was die Attraktivität der Aktie für dividendenorientierte Investoren steigern könnte.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Samsung Fire & Marine Insurance Co. im dritten Quartal mit einer kurzen Einbuße aufgrund schwacher Kapitalmärkte kämpfen musste. Die fundamentalen Kennzahlen wie die CSM und die Solvenzquote bleiben jedoch auf sehr hohem Niveau. Die positiven Kumulierungszahlen der ersten neun Monate und die klaren Managerziele für 2028 geben Anlass zu optimistischer Sicht auf die mittelfristige Zukunft des südkoreanischen Versicherungskonzerns.