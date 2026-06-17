Samsung Galaxy A27: Informationen vor der offiziellen Vorstellung

Das Samsung Galaxy A27 sorgt bereits vor der offiziellen Vorstellung für Schlagzeilen. Durch eine Panne auf einer Samsung-Webseite wurden zahlreiche Informationen zum neuen Smartphone veröffentlicht.

Das Samsung Galaxy A27 sorgt bereits vor der offiziellen Vorstellung für Schlagzeilen. Durch eine Panne auf einer Samsung -Webseite wurden zahlreiche Informationen zum neuen Smartphone veröffentlicht.

Neben technischen Daten sollen auch Bilder und Preise kurzzeitig sichtbar gewesen sein. Samsung hat sich dazu bislang nicht geäußert. Ein Termin für die Präsentation des Geräts steht noch aus. Die Informationen, die auf der Samsung-Seite in Tschechien zeitweise online waren, enthielten Details über das neue Smartphone.

Das Galaxy A27 soll ein 6,7 Zoll großes Super-AMOLED-Display mit 120 Hertz haben. Es soll auch eine Frontkamera in einer überarbeiteten "Infinity-O"-Aussparung sowie eine Dreifachkamera mit 50-Megapixel-Hauptsensor, 5-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und 2-Megapixel-Makroobjektiv haben. Videos soll das Handy in 4K aufnehmen. Als Prozessor soll ein Snapdragon 6 Gen 3 dienen.

Dazu kommen 6 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 128 oder 256 Gigabyte interner Speicher. Vorinstalliert sein sollen Android 16 und One UI 8.5. Der Akku bietet laut den veröffentlichten Angaben 5000 mAh und unterstützt 25-Watt-Schnellladen. Hinzu kommen 5G und die Unterstützung von Samsung DeX.

Damit lässt sich das Smartphone ähnlich wie ein Desktop-PC nutzen. Gleichzeitig soll der Schutz gegen Wasser von IP67 auf IP64 sinken. Die Variante mit 128 GB soll 349 Euro kosten, das Modell mit 256 GB 439 Euro. Erhältlich sein soll das Galaxy A27 in Schwarz, Blau, Hellgrün und Pink





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