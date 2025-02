Samsung Galaxy S21: Update-Frequenz reduziert, S21 FE weiterhin monatlich

Nach vier Jahren Update-Politik kommt es zu einer Änderung bei den Samsung Galaxy S21 Smartphones. Ab sofort werden die Geräte alle drei Monate statt monatlich mit neuen Software-Updates versorgt. Das Galaxy S21 FE ist von dieser Reduktion nicht betroffen und erhält weiterhin monatliche Updates.

Samsung hat mit der Galaxy-S21- Smartphone serie eine verbesserte Update-Politik eingeführt. Anstatt maximal vier Jahre neue Softwareversionen anzubieten, kündigte das Unternehmen fünf Jahre Support an. Doch nach genau vier Jahren auf dem Markt gibt es für Besitzer der Galaxy-S21- Smartphone s eine Veränderung im Update-Schema. Ab sofort erhalten die Galaxy-S21, Plus und Ultra Modelle keine monatlichen Software-Update s mehr.

Ein Jahr vor dem vollständigen Ende des Software-Supports nach fünf Jahren werden die Smartphones nur noch alle drei Monate mit einer aktuellen Softwareversion versorgt. Das bedeutet nicht, dass die Samsung-Smartphones plötzlich unsicher sind. Alle drei Monate ein Software-Update für die Galaxy-S21-Serie reicht aus, um die größten Sicherheitsrisiken zu schließen. Sie können ihre Smartphones also weiterhin problemlos verwenden. Erst im kommenden Jahr sollten Sie langsam über eine Neuanschaffung nachdenken, da sie dann das gleiche Schicksal wie aktuell die Galaxy-S20-Modelle erleiden werden. Nach Ablauf der Softwaregarantie gibt es keine Updates mehr und Sie sollten die Smartphones dann nicht mehr für sicherheitsrelevante Anwendungen wie Online-Banking verwenden. Bis es so weit ist, dauert es aber noch einige Zeit. Das Galaxy S21 FE (Test), das fast ein Jahr später mit der gleichen Update-Garantie auf den Markt kam, ist von der Reduzierung der Software-Updates nicht betroffen. Es erhalten weiterhin monatliche neue Versionen. Allein daran lässt sich erkennen, dass diese Limitierung künstlich ist. Technisch sind das Galaxy S21 und S21 FE fast gleich. Die älteren Modelle könnten also ohne Probleme weiterhin Software-Updates erhalten. Samsung hält sich aber hier strikt an die eigenen Vorgaben.





SAMSUNG GALAXY S21 UPDATE-POLITIK SOFTWARE-UPDATE SMARTPHONE

