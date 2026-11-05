Samsung Galaxy S27 Leaks: Exynos 2700, Qi2 und neues Kameradesign

Neue Lecks zum Galaxy S27: Exynos 2700 Chip, verbesserter Privatsphäre-Schutz und Qi2-Unterstützung beim Ultra-Modell. Details zu Specs und Designs.

Die Gerüchteküche um den Nachfolger des aktuellen Flaggschiffs ist bereits in vollem Gange. Erste Informationen deuten darauf hin, dass Samsung bei der Entwicklung des Galaxy S27 neue Wege geht. Besonders auffällig sind die geplanten Änderungen bei den Prozessoren und der Kameraausrüstung. Das Unternehmen scheint dabei stark auf neue Technologien wie Qi2 und erweiterte Privatsphäre-Funktionen zu setzen, um die Konkurrenz zu distanzieren.

Modellpalette und Prozessor-Architektur

Die erwartete Palette des Galaxy S27 umfasst vier verschiedene Varianten. Neben dem Galaxy S27 und dem Galaxy S27+ sollen auch das Galaxy S27 Pro und das Galaxy S27 Ultra auf den Markt kommen. Diese Aufteilung ermöglicht es Samsung, unterschiedliche Preiskategorien und Leistungsansprüche abzudecken. Die Details zu den internen Komponenten variieren jedoch stark zwischen den einzelnen Modellen.

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Für die Basismodelle Galaxy S27 und Galaxy S27+ wird der Einsatz des eigenentwickelten Exynos 2700 processors erwartet. Samsung setzt hier offenbar auf seine eigenen Silizium-Designs, um die Kontrolle über die Hardware zu behalten. Im Pro-Modell hingegen soll der Snapdragon 8 Elite Gen 6 verbaut werden. Dies deutet auf eine strategische Trennung hin, bei der hohe Leistung mit internationaler Kompatibilität gewährleistet werden soll. Das Galaxy S27 Ultra soll noch eine Stufe höher ausfallen und den Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 erhalten.

Neben der Rechenleistung stehen auch die Speicherkapazitäten im Fokus der neuen Geräte. Den aktuellen Leak-Informationen zufolge werden für alle vier Modelle mindestens 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte interner Speicher garantiert. Diese Mindeststandards spiegeln den wachsenden Bedarf an Leistung wider, den moderne Anwendungen und das Multitasking an Smartphones stellen. Nutzer können also von einer grundlegenden Aufrüstung ausgehen, die auch ältere Software-Ansprüche ohne Probleme erfüllt.

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Privatsphäre-Schutz und Display-Technik

Eines der spannendsten neuen Features betrifft den Schutz der auf dem Display angezeigten Inhalte. Lecks legen nahe, dass das Galaxy S27 Pro und das Galaxy S27 Ultra über einen verbesserten Sichtschutz verfügen werden. Diese Technologie soll es verhindern, dass Personen, die von der Seite auf den Bildschirm blicken, Inhalte mühelos mitlesen können. Es handelt sich dabei um einen direkten Schutz für Privatsphäre und Datensicherheit in öffentlichen Räumen.

Gleichzeitig arbeitet Samsung an einer intelligenten Verteilung der Display-Helligkeit. Das Ziel ist es, den Inhalt für den Besitzer klar und gut erkennbar zu halten, während der Blickwinkel für Beobachter von der Seite stark erschwert wird. Diese Kombination aus Helligkeitsmanagement und physikalischem Schutz bietet einen signifikanten Vorteil gegenüber herkömmlichen Displays. Interessanterweise ist diese spezielle Technik nach den vorliegenden Informationen nur für die Pro- und Ultra-Modelle vorgesehen, was sie zu einem echten Alleinstellungsmerkmal macht.

Kamera-Design und Qi2-Zubehör

Auch optisch wird sich beim Galaxy S27 Ultra etwas ändern. Die neue Anordnung der Kameras soll diese weiter nach oben auf die Rückseite verschieben. Diese Änderung ist nicht nur ästhetisch motiviert, sondern hat auch praktische Auswirkungen. Durch die höhere Positionierung der Kameras entsteht auf der Rückseite mehr freier Platz. Dieser Bereich ist entscheidend für die Integration neuer Technologien und die Verbesserung der Handhabung.

Der gewonnene Raum soll genutzt werden, um die Unterstützung für magnetisches Qi2-Zubehör zu ermöglichen. Qi2 ist der Nachfolger von Qi und bietet eine effizientere und zuverlässigere kabellose Ladetechnologie durch Magnete. Dies würde es Nutzern erleichtern, das Smartphone einfach und sicher auf Ladestationen zu platzieren. Aktuell sind noch keine Details über die genauen Sensoren oder die Anzahl der Kameras bekannt, aber es wird von drei Kameras ausgegangen. Welche spezifischen Sensoren Samsung hier einsetzen wird, bleibt abzuwarten, doch die strukturellen Änderungen deuten auf ein deutlich fortschrittliches Kamerasytem hin.