Das Galaxy S27 Pro und Ultra tauchen im Video als Attrappen auf. Die Modelle geben einen Blick aufs potenzielle Design, die Kameras und das Display.

Die neue Generation der Galaxy-Smartphones nimmt immer weiter Formen an. In einem neuen Video zeigte der Tech-Youtuber Jam Ancheta das Galaxy S27 Pro und Ultra.

Dafür soll er in den Besitz von Attrappen gelangt sein, die Gehäuse- und Zubehörhersteller dazu dienen, ihre Schutzhüllen entsprechend an die Formen der Smartphones anpassen zu können. Zu sehen sind das vermeintliche Galaxy S27 Ultra in Weiß und das Galaxy S27 Pro in Schwarz. Die Ultra-Attrappe fällt merklich größer als die Pro-Attrappe aus und soll in der Größe dem iPhone 18 Pro Max entsprechen, während das S27 Pro mit dem iPhone 18 Pro gleichzusetzen sei.

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Wie vom treffsicherenschon mehrmals in der Vergangenheit prognostiziert, zeigen die Attrappen das neue Rückkamera-Design mit zwei vertikal angeordneten Kameras links und einer rechts. Die Attrappe erweckt allerdings den Eindruck, als würden weiterhin vier Rückkameras beim Galaxy S27 vorhanden sein. Es ist aber durchaus möglich, dass die „Kamera“ oben rechts als Platzhalter für das LED-Blitzlicht dient.