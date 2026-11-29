Für sein Top-Modell, das Galaxy S27 Ultra, trifft Samsung eine Entscheidung, die vor allem preisgetrieben ist.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. wird beim kommenden Galaxy S27 Ultra anscheinend vollständig auf einen Prozessor von Qualcomm setzen und auf eine Variante mit dem hauseigenenhervorgeht, ist diese Entscheidung zum reinen Qualcomm-Chip im Samsung Galaxy S27 Ultra jedoch nicht wegen technischer Natur gefallen, sondern rein aus Kostengründen.

Demnach wäre eine zusätzliche Exynos-Version für das Ultra-Modell schlicht zu teuer gewesen. Die internen Pläne sahen laut des Leaks vor, das feste Budget für die Komponenten der gesamten Galaxy-S27-Reihe nicht zu überschreiten. Obwohl Samsungs Ingenieure den Exynos 2700 als technisch geeignet für das Spitzenmodell einstuften, hätte eine zweite Variante zusätzliche Ausgaben für angepasste Hauptplatinen, Modems und weitere Bauteile bedeutet. Diese zusätzlichen Kosten wollte die Unternehmensführung offenbar nicht bewilligen.

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Interessanterweise lief die Produktion des Exynos 2700 bei Samsung Foundry besser als erwartet, was zu einer hohen Chip-Ausbeute führte. Diese zusätzlichen Kapazitäten wurden jedoch für eine Exynos-Variante des Galaxy S27 Pro eingeplant und standen für das Ultra-Modell nicht mehr zur Verfügung. Hätte Samsung hier umgeplant, wäre eine kostspielige Kettenreaktion die Folge gewesen (Quelle: Für die Basismodelle Galaxy S27 und Galaxy S27 Plus hätte man teurere Snapdragon-Chips nachkaufen müssen, während bereits beschaffte Komponenten für die Exynos-Versionen ungenutzt geblieben wären.