Samsung Galaxy Watch 5 wird zur PSP-Gaming-Konsole

Ein findiger Reddit-Nutzer hat die Grenzen des Möglichen ausgelotet und seine Samsung Galaxy Watch 5 in eine kleine Gaming -Konsole verwandelt. Mithilfe eines PSP-Emulators und einiger technischer Kniffe laufen jetzt Spiele wie God of War und GTA auf der Smartwatch. Der Reddit-Nutzer ZenonDesingk war mit den Spielemöglichkeiten seiner Galaxy Watch 5 (Pro-Modell im Test) anscheinend unzufrieden und nahm die Sache kurzerhand selbst in die Hand.

Wie Gizmochina berichtet, musste der pfiffige Bastler erst einige Rückschläge wegstecken, bevor es ihm via ADB und Bugjaeger gelang, einen waschechten PSP-Emulator auf seiner Smartwatch zu installieren. Die Übertragung der benötigten PSP-ROMs ging via WLAN über die Bühne. Seitdem kann er Spiele wie GTA: Vice City Stories und God of War: Chains of Olympus, die eigentlich für die PSP erschienen sind, auf der Smartwatch zocken. Weil die Steuerung über den integrierten Touchscreen recht unkomfortabel ist, hat er kurzerhand einen kompatiblen Bluetooth-Controller mit der Galaxy Watch 5 gekoppelt und spielt darüber. Besonders beeindruckend: Alle Spiele laufen laut eigener Aussage mit 60 Bildern pro Sekunde. Auch Clash Royale konnte er über einen APK -Sideload installieren. Und natürlich versuchte ZenonDesingk auch, Crysis über Winlator zum Laufen zu bekommen – leider jedoch ohne Erfolg. Dafür konnte er aber die Steam-Link -App auf seiner Smartwatch installieren und ist seitdem in der Lage, PC-Spiele auf das Display seiner Smartwatch zu streamen. In einem Bild zeigt er, wie er darüber Forza Horizon 4 spielt.





