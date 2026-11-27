Samsung One UI 9.5 könnte die Fotobearbeitung verändern. Eine neue KI-Funktion soll selbst einen ungünstigen Kamerawinkel nachträglich korrigieren.

Samsung arbeitet offenbar an einer Erweiterung seiner KI-gestützten Bildbearbeitung für Galaxy-Smartphones. Nachdem der südkoreanische Hersteller am 18. November das Beta-Programm füreröffnet hatte, sind im Programmcode weitere bislang unangekündigte Funktionen aufgetaucht.

Wie Android Authority berichtet, soll Samsung unter der Bezeichnung"Recompose" ein Werkzeug entwickeln, mit dem sich der Kamerawinkel selbst nach der Aufnahme eines Fotos verändern ließe. Technisch dürfte sich Recompose von der bisherigen Perspektivkorrektur unterscheiden. Während bei Letzterer vorhandene Bildinformationen geometrisch verzerrt werden, müsste Samsung bei einer Veränderung des Kamerastandpunkts auch Bildbereiche rekonstruieren, die bei der ursprünglichen Aufnahme verdeckt waren. Hier käme generative KI zum Einsatz.

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Die Verarbeitung soll dabei zweigeteilt erfolgen. Mithilfe der rund 153 MByte großen Zusatzanwendung Spatial Core würde zunächst auf dem Smartphone eine räumliche Repräsentation samt Tiefenkarte berechnet. Dabei würden unter anderem die Brennweite und das Hauptmotiv berücksichtigt. Erst für die Generierung des endgültigen Fotos kämen Samsungs Server zum Einsatz.