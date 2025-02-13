Samsung Galaxy Z Fold 7: S Pen Vazgeçiliyor, İncelik Öne Çıkıyor

Samsung, Galaxy Z Fold 7 için radikal bir tasarım değişikliği planlıyor. Katlanabilir telefon, dünyanın en ince katlanabilir cihazı olarak karşımıza çıkacak ancak bu incelik, S Pen desteği olmadan sağlanacak. Samsung, Galaxy Z Fold 7'nin daha hosentaschenfreundlicher olması ve yeni hedef kitlelere ulaşması amacıyla S Pen'den vazgeçmeyi planlıyor.

Samsung , yıllardır Galaxy Z Fold akıllı telefon larında S Pen özelliğini entegre ediyor. Kalem, hala gövdede takılamayacak olsa da, en azından satın alıp kullanma seçeneğiniz var. Şimdi Samsung , tam da bu benzersiz özelliği silmek üzere olabilir - mantıklı bir sebepten dolayı. Samsung Galaxy Z Fold 7 S Pen desteği olmadan mı çıkacak? Samsung , gelecek Galaxy Z Fold 7 için radikal bir tasarım değişikliği planlıyor.

Katlanabilir telefon, dünyanın en ince katlanabilir cihazı haline gelmeyi hedefliyor. Ancak bu, popüler S Pen'den vazgeçmek anlamına geliyor. Özellikle ince bir kasa elde etmek için, kalem artık desteklenmeyecek - Güney Kore'deki Galaxy Z Fold Special Edition'daki gibi. Galaxy Z Fold 3'ten önce Samsungs katlanabilir telefonlar S Pen'i desteklemiyordu. Galaxy Z Fold 7, açıldığında kalınlığı 4,2 mm'ye kadar düşebilir. Galaxy Z Fold 6'nın kalınlığı 5,6 mm'dir. Kapalıyken 12,1 mm kalınlıkta olan bu model, yeni modelin bu değeri önemli ölçüde altına indirmesi bekleniyor. Samsung, ekranın içindeki digitizeryi kaldırabilirse, kesinlikle yerden tasarruf eder (Kaynak: GizmoChina). Samsung'un en büyük hedefi, Galaxy Z Fold 7'nin böylece ceplere sığabilecek ve yeni hedef kitlelere ulaşabilecek olması. Aynı zamanda, büyük ekranda oldukça kullanışlı olan S Pen'e bağlı profesyonel kullanıcıları da göz ardı ediyor. Samsung, yeni bir eklemeli sistem kullanacak Galaxy Z Fold 7 için Samsung, daha fazla geliştirme de planlıyor. Yeni bir eklemeli sistem, ekranın ortasındaki katlama kırışıklığını daha da azaltmayı hedefliyor. Ayrıca geliştirilmiş bir kamera sistemi de öngörülüyor. Yeni üst model, Galaxy S25 Ultra serisine benzer şekilde ilk kez bir titanyum çerçeveye sahip olabilir. Galaxy Z Fold 7'nin yanı sıra Galaxy Z Flip 7, daha uygun fiyatlı bir FE modeli ve çift katlanabilir bir akıllı telefon da bekleniyor. Yeni katlanabilir akıllı telefonlar, sonbaharda tanıtılmalıdır. Videoda Samsung Galaxy Z Fold 6'yı inceleyebilirsiniz: Eğlence ve üretkenlik için en iyi akıllı telefon mu





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