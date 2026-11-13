Samsung Galaxy Z Fold8, Ultra und Flip8: Der offizielle Vergleich

Detailvergleich der neuen Samsung Faltphones für 2026. Wir analysieren Preise, Kamera-Ups, Gewichte und die neuen Galaxy AI Features von Fold8, Ultra und Flip8.

Die südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat das Lineup seiner faltbaren Smartphones für das Jahr 2026 offiziell vorgestellt. Im Zentrum stehen drei neue Modelle, die jeweils spezifische Nutzergruppen ansprechen: das Galaxy Z Fold8 als Entertainment-Hub, das Galaxy Z Fold8 Ultra als leistungsstarkes Arbeitsgerät mit Profi-Kamera und das Galaxy Z Flip8 als ultra-kompaktes Kommunikationsmittel. Jeder dieser drei Gerätetypen bringt eigene technologische Schwerpunkte und Designs mit, um den unterschiedlichen Anforderungen eines modernen digitalen Alltags gerecht zu werden.

Designphilosophie und Formfaktoren

Die Entscheidung für das passende Modell beginnt bei den physischen Maßen und dem Gewicht der Geräte. Das Galaxy Z Flip8 ist das kompakteste Modell der Reihe. Es misst im zugeklappten Zustand nur 85,7 mal 75,4 Millimeter und wiegt lediglich 180 Gramm. Dies macht es zur idealen Wahl für Nutzer, die ihr Smartphone in kleine Taschen verpacken möchten, ohne auf ein auffälliges Design verzichten zu wollen. Das Galaxy Z Fold8 wiegt 201 Gramm und hat im zusammengefalteten Zustand etwa die Größe eines Reisepasses. Im geöffneten Zustand bietet es ein Hauptdisplay im 4:3-Format, das speziell für das Anschauen von Filmen, Serien und das Lesen von E-Books optimiert ist.

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Das Galaxy Z Fold8 Ultra ist mit 215 Gramm das schwerste und größte Modell. Es verfügt über ein imposantes Hauptdisplay mit 8,0 Zoll Diagonale. Für Umsteiger vom Vorgängermodell Galaxy Z Fold7 bietet das Fold8 Ultra die vertrauten Maße wieder, was die Umgewöhnung erleichtert. Während das Fold8 ein kürzeres und breiteres Seitenverhältnis wählt, setzt das Ultra auf maximale Bildschirmfläche. Die Gewichtsunterschiede von 14 Gramm zwischen den Fold-Modellen und den 35 Gramm zum Flip-Modell sind im täglichen Gebrauch kaum spürbar, definieren aber klar die jeweilige Zielgruppe.

Displays, Akkus und technische Spezifikationen

Ein signifikanter technischer Fortschritt zeigt sich bei den Akkukapazitäten der neuen Geräte. Das Galaxy Z Fold8 verfügt über einen Akku mit 4800 mAh. Das sind 400 mAh mehr als im Vorgängermodell Galaxy Z Fold7. Bei der größeren Variante, dem Galaxy Z Fold8 Ultra, steigt die Kapazität auf 5000 mAh an. Das entspricht einem Plus von 600 mAh im Vergleich zum Vorläufer, der nur 4400 mAh bot. Diese Steigerung soll die Laufzeit unter hoher Belastung deutlich verbessern.

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Die Display-Formate unterscheiden sich klar nach Verwendungszweck. Das Galaxy Z Fold8 hat ein Frontdisplay im 16:10-Format und ein Hauptdisplay im 4:3-Format. Das Galaxy Z Fold8 Ultra nutzt die gesamte Breite für sein 8,0-Zoll-Hauptdisplay. Das Galaxy Z Flip8 nutzt sein FlexWindow, um Benachrichtigungen und Kamera-Vorschauen anzuzeigen, ohne das Gerät aufklappen zu müssen. Bei halboffenem Zustand kann es dank seiner Konstruktion von allein stehen, was Selfies und Videoaufnahmen ohne Stativ ermöglicht.

Kameraleistungen und AI-Features

Bei der Fotoausstattung gibt es große Unterschiede zwischen den Modellen. Das Galaxy Z Fold8 Ultra sticht mit einer 200-Megapixel-Hauptkamera hervor. Zusätzlich verfügt es über ein Teleobjektiv mit dreifacher optischer Vergrößerung. Dies macht es zur ersten Wahl für Nutzer, die viel fotografiert werden und professionelle Ergebnisse erwarten. Das Galaxy Z Fold8 hingegen setzt auf eine 50-Megapixel-Dual-Kamera. Diese ist leistungsstark, bietet aber nicht die extreme Detailtreue des Ultra-Modells. Beide Fold-Modelle unterstützen den S Pen nicht, was eine bewusste Entscheidung von Samsung zugunsten eines dünneren Designs darstellt.

Alle drei Geräte nutzen die neuesten Funktionen der Galaxy AI. Der Now Nudge Assistant erkennt Terminabsprachen in Chats und schlägt vor, den Kalender im geteilten Bildschirm zu öffnen. Der Foto-Assistent entfernt Störobjekte aus Bildern, während die Live-Übersetzung Telefonate und Chats in Echtzeit dolmetscht. Zudem bieten alle neuen Foldables einen Schutz gemäß IP48. Das bedeutet Schutz bei dauerhaftem Untertauchen in 1,5 Metern Tiefe für 30 Minuten in Süßwasser. Salzwasser oder chemische Zusätze sind jedoch nicht abgedeckt.

Preise und Kaufempfehlung

Die Preisgestaltung spiegelt die unterschiedlichen Positionierungen wider. Das Galaxy Z Fold8 kostet ab 1999 Euro (UVP). Das Galaxy Z Fold8 Ultra startet bei 2199 Euro (UVP), was einer Preisdifferenz von 200 Euro entspricht. Das Galaxy Z Flip8 ist mit 1299 Euro (UVP) das günstigste Modell der Reihe. Für Nutzer, die primär in der Bahn Unterhaltung konsumieren, ist das Fold8 die bessere Wahl. Wer viel unterwegs arbeitet und fotografiert, sollte zum Ultra greifen. Für die Tasche in der Hosentasche ist das Flip8 unschlagbar.