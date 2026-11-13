Samsung GU55M71HAUXZG bei Kaufland stark reduziert auf 399 Euro

Kaufland senkt den Samsung 55-Zoll Smart TV auf 399 Euro. Die Ersparnis beträgt 450 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 849 Euro für das UHD-Modell.

Der Elektronikhändler Kaufland führt aktuell ein stark reduziertes Angebot für das Fernsehmodell Samsung GU55M71HAUXZG. Der Verkaufspreis für das 55-Zoll-Gerät in den Filialen liegt bei 399 Euro. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 849 Euro ergibt sich daraus eine Ersparnis in Höhe von 450 Euro.

Diesem Preisvorteil entspricht ein Rabatt von rund 53 Prozent auf den empfohlenen Listenpreis. Der Fokus des Angebots liegt klar auf dem signifikanten finanziellen Vorteil für Verbraucher, die einen neuen Fernseher suchen, ohne dabei das Budget stark zu sprengen. Das Modell wird als solide Alternative im unteren bis mittleren Preissegment positioniert.

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Technische Ausstattung des Fernsehgeräts

Das Samsung-Gerät verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 138 Zentimetern. Die Anzeige nutzt eine UHD-Auflösung mit exakt 3.840 x 2.160 Pixeln. Für den Bildkontrast setzt die Technik auf Crystal-LED-HDR, was einen erweiterten Kontrastumfang ermöglichen soll. Das Betriebssystem des Geräts ist Tizen, welches um einen KI-Assistenten ergänzt wird.

Die Vernetzung und die externen Anschlüsse sind ebenfalls durchdacht konfiguriert. Dem Nutzer stehen drei HDMI-Ports zur Verfügung. Zusätzlich sind USB-Anschlüsse, ein CI+-Slot, WiFi 5 sowie Bluetooth integriert. Diese Ausstattung deckt die grundlegenden Anforderungen an eine moderne Multimedia-Station ab.

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Bildqualität und Betriebssytem

Samsung setzt bei diesem Modell auf eine Technik, die als Mini-LED beschrieben wird. Diese sorgt für eine gleichmäßigere Hintergrundbeleuchtung im Vergleich zu herkömmlichen LED-Panels. Der Effekt ist insbesondere bei dunklen Szenen sichtbar, da dort die Details besser zur Geltung kommen.

Durch die vorinstallierten Streaming-Apps wie Netflix und Prime Video entfällt die Notwendigkeit eines externen Receivers. Der direkte Empfang von Kabel-, Satelliten- und DVB-T2-Signalen funktioniert ebenfalls ohne zusätzliche Hardware. Der KI-Assistent unterstützt die Bedienung per Sprache, was die Nutzerfreundlichkeit erhöht.

Zielgruppe und Marktstellung

Der Samsung-TV richtet sich an Kunden, die einen Allrounder für Streaming, klassisches Fernsehen und gelegentliches Gaming suchen. Die Kombination aus UHD-Auflösung, HDR-Unterstützung und den vorinstallierten Apps erfüllt die wichtigsten Standardanforderungen. Für Nutzer, die hauptsächlich streamen oder gelegentlich eine Konsole anschließen, bietet das Gerät solide Technik zu einem fairen Preis.

Für anspruchsvolle Gamer oder Heimkino-Enthusiasten gibt es jedoch bessere Alternativen. Modelle mit höheren Bildwiederholraten und besseren Panels, wie der LG OLED C6, bieten mehr Leistung. Diese Geräte kosten in der Regel jedoch deutlich mehr als das aktuelle Angebot von Kaufland. Der Aktionspreis von 399 Euro macht das Samsung-Modell dennoch interessant.

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Preisüberprüfung und Transparenz

Unabhängige Experten überprüfen regelmäßig Preise, Kundenbewertungen und Testergebnisse, um echte Schnäppchen von Mogelpackungen zu unterscheiden. Die Nutzung entsprechender Vergleichsseiten bleibt für die Verbraucher kostenlos. Sollte ein Produkt über einen Link erworben werden, ändert sich der Preis für den Käufer nicht. Der Anbieter zahlt dem Vergleichsplattform eine kleine Vergütung.

Diese Vergütung sichert die redaktionelle Unabhängigkeit der Prüfer. Die Kritik an Affiliate-Modellen bleibt bestehen, solange die Tests fair und neutral bleiben. Das vorliegende Angebot des 55-Zoll-Samsung-Fernsehers bei Kaufland stellt einen klaren Preisvorteil dar, der über den reinen Listenpreis hinausgeht. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand für den Einstieg in die UHD-Welt.