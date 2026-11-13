Samsung Handy Kaufberatung 2025: S26 Ultra, Fold 8 und A-Serie im Vergleich

Erhalten Sie die aktuellsten Preise und Tests zu Samsung Smartphones. Vom günstigen Galaxy A37 bis zum neuen Fold 8 finden Sie hier die beste Hardware.

Die Smartphone-Preise von Samsung haben sich im aktuellen Marktumfeld drastisch verändert, was die Situation für deutsche Käufer besonders vorteilhaft gestaltet. Besonders die neuen Modelle der A-Serie sind jetzt in der Preisklasse um 300 Euro angekommen, während auch in der S-Serie erhebliche Einsparpotenziale bestehen. Parallel dazu präsentiert Samsung mit dem Galaxy Fold 8 ein spektakuläres Falthandy, das technische Neuerungen mit einem kompakten Design verbindet. Diese Kombination aus günstigeren Preisen und innovativer Hardware macht die aktuelle Auswahl besonders attraktiv für Verbraucher, die auf Qualität und Langlebigkeit Wert legen.

Galaxy S26 Ultra mit Privacy Display

Das Samsung Galaxy S26 Ultra ist das aktuelle Flaggschiff mit dem weltweit einzigartigen Privacy Display. Diese Technologie verbirgt den gesamten Bildschirm oder gezielt einzelne Bereiche wie Benachrichtigungsfenster und PIN-Eingaben vor neugierigen Blicken. Neben dieser Innovation überzeugt das Gerät durch einen schnelleren Prozessor und eine schnellere Ladekapazität. Es verfügt über ein 6,9 Zoll großes OLED-Display mit extrem hoher Helligkeit, das mit dem Vorgängermodell S25 Ultra vergleichbar ist.

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Die Kameraseite bleibt auf höchstem Niveau mit einer 200-Megapixel-Hauptkamera und zwei starken Tele-Objektiven ausgestattet. Auch der S Pen ist weiterhin ein fester Bestandteil der Ausstattung. Der Preis liegt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei knapp 900 Euro. Wer jedoch auf das Privacy Display verzichten kann, findet im S25 Ultra eine starke Alternative. Dieses Modell hat leichte Vorteile bei der Farbgenauigkeit und Entspiegelung und ist aktuell rund 80 Euro günstiger zu haben.

Galaxy S25 Edge als schlanke Alternative

Für Nutzer, die die Ultra-Modelle als zu groß und teuer empfinden, bietet das Samsung Galaxy S25 Edge eine präzise Alternative. Es nutzt denselben Prozessor und dieselbe 200-Megapixel-Kamera wie das S25 Ultra und verfügt über einen Titanrahmen. Das Gehäuse ist das dünnste Samsung-Smartphone aller Zeiten, was jedoch Kompromisse bei der Kamera und dem Akku erfordert. Die Tele-Kameras fehlen vollständig, und der Akku ist um 20 Prozent kleiner als bei den Ultra-Modellen.

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Trotz dieser Einschränkungen ist das S25 Edge derzeit ein hervorragendes Angebot. Der ursprüngliche Preis von 1099 Euro ist drastisch gefallen, und das Gerät ist nun schon für unter 550 Euro erhältlich. Damit gehört es zu den günstigsten S-Modellen auf dem Markt und schnitt im Test besser ab als das S25 FE, welches rund 50 Euro günstiger ist, aber eine schwächere Hardware bietet.

A37 und A57 dominieren die Mittelklasse

Im Bereich der Mittelklasse setzt das Samsung Galaxy A37 5G neue Maßstäbe für Preis und Leistung. Das Gerät ist bereits für weniger als 250 Euro erhältlich und bietet ein sehr helles OLED-Display sowie eine verbesserte Kamera im Vergleich zum Vorgänger. Zudem ist das Gehäuse wasserfest und sorgt für Zuverlässigkeit im Alltag. Ein entscheidender Vorteil ist die Update-Garantie für große Systemupdates bis ins Jahr 2032. Trotz des niedrigen Preises liefert das A37 ein passables Arbeitstempo, wenn auch mit leichten Verzögerungen bei App-Starts.

Das Samsung Galaxy A57 positioniert sich als das bisher beste Mittelklasse-Smartphone des Herstellers. Im Test zeigten sich hier im Alltag keine störenden Verzögerungen, und die Kamera sowie der Aluminiumrahmen sind hochwertiger. Mit einem Preis von oft unter 320 Euro liegt es nur 60 bis 80 Euro über dem A37. Dieser kleine Aufpreis lohnt sich für Nutzer, die mehr Wert auf Performance und Haptik legen.

Fold 8 und Z Flip 8 als Faltgeräte

Samsung hat Apple mit dem Galaxy Fold 8 bei der Veröffentlichung eines kompakten Falthands zuvorgekommen. Das Fold 8 ähnelt in der Form dem gerüchteweisen iPhone Ultra, ist aber bereits auf dem Markt verfügbar. Es ist etwas breiter als frühere Modelle und bietet zugeklappt ein 5,5 Zoll großes Display im 16:10-Verhältnis. Aufgeklappt enthüllt es ein 7,6 Zoll großes Display mit einem 4:3-Seitenverhältnis, das ideal für Fotos und Videos ist.

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Die Akkulaufzeit übertrifft alle anderen Fold-Modelle, und die Kameraleistung überzeugt auch ohne separate Tele-Linse. Der Preis liegt bei knapp 2000 Euro, was günstiger ist als das Fold 8 Ultra. Für Handys, die in die Hosentasche passen, ist das Samsung Galaxy Z Flip 8 die beste Lösung. Zugeklappt ist es extrem kompakt, aufgeklappt bietet es ein großzügiges 6,9 Zoll großes Display für maximalen Komfort.