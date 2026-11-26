Während der gesamte Markt für Falt-Handys schrumpft, bricht Samsung alle Rekorde.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. hat im dritten Quartal 2026 seine Vormachtstellung im Markt für faltbare Smartphones eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Das Unternehmen sicherte sich einen Marktanteil von 69 Prozent – der höchste Wert seit dem Jahr 2023. Dieser Erfolg ist umso bemerkenswerter, da er in einem schrumpfenden Gesamtmarkt erzielt wurde. Während der globale Markt für Falt-Handys im Jahresvergleich um zwei Prozent zurückging, konnte Samsung seine eigenen Auslieferungen um 13 Prozent steigern. Die Daten vonzeigen, dass andere Hersteller gleichzeitig mit großen Herausforderungen zu kämpfen hatten.

Advertisement

Advertisement

Rechnet man Samsungs Zahlen heraus, sind die Lieferungen der Konkurrenz sogar um 24 Prozent gefallen.. Dieses Modell allein war für fast 55 Prozent aller von Samsung verkauften Falt-Handys verantwortlich. Analysten sehen in diesem breiteren Formfaktor einen entscheidenden Schritt, der bei den Kunden sehr gut ankommt (Quelle:“ hat auch Apple sein erstes faltbares Smartphone vorgestellt. Einige Experten prognostizieren, dass Apple Samsung bereits im vierten Quartal 2026 als Marktführer ablösen könnte.