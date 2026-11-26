Das Samsung Galaxy S26 Ultra hat bereits einen ordentlichen Preisverfall erlebt.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

). Normalerweise müsst ihr 1.199 Euro zahlen. Zum Marktstart war der Preis noch viel höher. Der finale Preis wird im Warenkorb angezeigt.

Advertisement

Advertisement

Das Samsung Galaxy S26 Ultra ist mit dem neuen Privacy Display ausgestattet, das neugierige Blicke von der Seite effektiv abblockt.unterwegs als äußerst praktisch für den Schutz der Privatsphäre. Allerdings leidet bei dauerhafter Aktivierung die Darstellungsqualität leicht, da das Bild bei Abweichungen vom frontalen Blickwinkel schnell unklar wird und an Helligkeit verliert. Im Alltag überzeugt das Smartphone durch seine enorme Rechenleistung, die bei allen Aufgaben von Bild- und Videobearbeitung bis hin zu Spielen flüssig abliefert.