Samsung legt klare Abstriche bei Faltsputzern - ohne S-Pen

Samsung legt bei seinen Faltsputzern klare Abstriche ein, auch wenn es um Ausstattung geht. Ein Leaks von Insider Ice Universe zufolge werden auch das Galaxy Z Fold 8 und das Galaxy Wide-Modell, welches bislang noch nicht offiziell bestätigt ist, das S-Pen-Support ausschließen müssen, während das Galaxy S26 Ultra die Unterstützung hat. Das Display mit dem necessary Digitizer wurde geopfert, um einen schlanken Design zu haben. Aber sowohl Galaxy Z Fold 8 als auch Galaxy Wide-Model werden S-Pen Unterstützung ausschließen müssen. Während die meisten Nutzer auf eine Rückkehr des beliebten Produktivitäts-Features gehofft hatten, scheint der Fokus weiterhin auf einem schlanken Design zu liegen, um im Wettbewerb mit anderen Herstellern bestehen zu können.

Samsung legt bei seinen Faltsputzern klare Abstriche ein, auch wenn es um Ausstattung geht. Ein Leaks von Insider Ice Universe zufolge werden auch das Galaxy Z Fold 8 und das Galaxy Wide-Modell, welches bislang noch nicht offiziell bestätigt ist, das S-Pen-Support ausschließen müssen, während das Galaxy S26 Ultra die Unterstützung hat.

Das Display mit dem necessary Digitizer wurde geopfert, um einen schlanken Design zu haben. Aber sowohl Galaxy Z Fold 8 als auch Galaxy Wide-Model werden S-Pen Unterstützung ausschließen müssen. Während die meisten Nutzer auf eine Rückkehr des beliebten Produktivitäts-Features gehofft hatten, scheint der Fokus weiterhin auf einem schlanken Design zu liegen, um im Wettbewerb mit anderen Herstellern bestehen zu können





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