Samsung verändert bei Smartphone-Fotos die Perspektive. Das neue Feature liefert ganz neue Möglichkeiten bei der Bildbearbeitung.

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Samsung entwickelt ein neues, Werkzeug für seine Galerie-App, das die Art und Weise, wie ihr Fotos bearbeitet, grundlegend verändern könnte. Die Funktion mit dem Namen „Recompose“ nutzt generativeDas Tool erlaubt es euch, durch einfaches Ziehen auf dem Bildschirm den Bildausschnitt zu verschieben und so den Fokus neu zu setzen. Die KI füllt dabei die entstehenden leeren Bereiche auf.

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Zusätzlich bietet ein Schieberegler die Möglichkeit, das Sichtfeld des Fotos zu erweitern oder zu verengen, was völlig neue Kompositionen aus bereits geschossenen Bildern ermöglicht. Aktuell befindet sich die Funktion noch in einer internen Testphase und ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. SamMobile hat die Funktion trotzdem schon in einer Beta-Version der Benutzeroberflächeoffiziell vorstellen. Möglicherweise wird es vorher aber auch schon für die One-UI-Beta auf Galaxy-S26-Geräten freigeschaltet.