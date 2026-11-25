Gute Nachrichten für alle, die ein Galaxy S26 besitzen. Die neue Version des Samsung-Betriebssystems bringt viele Verbesserungen nach Deutschland.

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Besitzer eines Smartphones der Galaxy-S26-Serie können die Software ab sofort vorab testen und erhalten so einen ersten Einblick in die kommenden Funktionen. Besonders erfreulich: Deutschland zählt zu den sechs Ländern, in denen der Test zeitgleich beginnt. Mit diesem öffentlichen Testlauf sammelt Samsung wichtiges Feedback von Nutzern, bevor die finale Version von One UI 9.5 in den kommenden Monaten an alle kompatiblen Geräte verteilt wird. Der zeitgleiche Start in Deutschland, Indien, Polen, Südkorea, Großbritannien und den USA ist dabei eine Neuerung.

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Bisher hatte Samsung solche Programme schrittweise in verschiedenen Regionen ausgerollt (Quelle: Eine Anmeldung ist direkt über die Samsung-Members-App möglich. Dann müsst ihr in die Einstellungen und dort unter „Software-Update“ nach dem neuen Update suchen.und bei der Entsperrung durch den eigenen Fingerabdruck oder durch Gesichtserkennung. Die Samsung-Health-App wird zusätzlich um ein erweitertes Schlaf-Coaching und neue Achtsamkeits-Funktionen ergänzt.

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Möglicherweise sind aber nicht alle Funktionen in allen Märkten verfügbar (Quelle:Black Friday 2026: Die GIGA Wunschliste mit den besten Angeboten bei AmazonDie Beta von One UI 9.5 ist aktuell nur für die Galaxy-S26-Serie verfügbar. In den kommenden Wochen dürften weitere Samsung-Handys dazustoßen. Der finale Release kommt voraussichtlich zusammen mit der kommenden Galaxy-S27-Serie, die Anfang nächsten Jahres erwartet wird.