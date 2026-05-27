Samsung-Mitarbeiter in Südkorea erhalten Rekordboni von bis zu 340.000 Euro

Samsung zahlt in Südkorea außergewöhnlich hohe Boni an Chip-Mitarbeiter, während andere Beschäftigte weniger erhalten. Der Deal könnte in ganz Korea Schule machen.

Während viele Arbeitnehmer in Deutschland sich über ein paar hundert Euro Weihnachtsgeld freuen, erhalten tausende Samsung -Mitarbeiter in Südkorea deutlich höhere Boni . Der Elektronikkonzern zahlt besonders in der Chipsparte Rekordprämien von mehreren hunderttausend Euro pro Person.

Samsung beschäftigt in Südkorea etwa 125.000 Menschen, wovon rund 78.000 in der Halbleitersparte tätig sind. Für diese Mitarbeiter sind nach einer neuen Einigung durchschnittlich 509 Millionen Won vorgesehen, umgerechnet etwa 291.000 Euro. In besonders profitablen Bereichen könnten es sogar bis zu 600 Millionen Won sein, also rund 340.000 Euro. Der Grund für die hohen Zahlungen liegt im starken Geschäft mit Speicherchips, das durch den Boom rund um Künstliche Intelligenz befeuert wird.

Die Nachfrage ist hoch, und das Unternehmen gibt einen großen Teil der Gewinne an die Belegschaft weiter. Nach Angaben der Gewerkschaft haben etwa 74 Prozent der Mitglieder dem Kompromiss mit dem Management zugestimmt. Die Vereinbarung sieht neben den Boni eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 6,2 Prozent vor.

Zudem sollen 10,5 Prozent des Unternehmensgewinns an die Mitarbeiter ausgeschüttet werden; für das Jahr 2026 wird das Prognosevolumen auf umgerechnet 171 Milliarden Euro geschätzt. Doch nicht alle Beschäftigten profitieren gleichermaßen. Während Mitarbeiter in der Chipsparte mit sehr hohen Prämien rechnen können, fallen die Zahlungen für Angestellte in anderen Geschäftsbereichen deutlich geringer aus. Dies hat intern zu Unzufriedenheit geführt.

Experten warnen zudem, dass der Deal Wellen schlagen könnte: In Südkorea könnten weitere Gewerkschaften bei anderen Großunternehmen ähnliche Forderungen stellen. Der Rechtsprofessor Kim Keechang von der Korea University sagte Reuters: "Dies könnte ein neues Feuer bei anderen Großunternehmen in Korea entfachen. Vielleicht ist dies erst der Anfang.

" Für deutsche Arbeitnehmer bleibt vor allem eine Zahl im Gedächtnis: bis zu 340.000 Euro Bonus für einzelne Samsung-Mitarbeiter - eine Summe, von der viele Manager in Deutschland nur träumen können





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