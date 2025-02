Samsung Odyssey OLED G9: Der ultimative Ultrawide Gaming-Monitor

Der Samsung Odyssey OLED G9 ist ein neuer Gaming-Monitor mit 49 Zoll Bildschirmdiagonale, 240Hz Bildwiederholrate und QD-OLED Technologie. Er bietet hervorragende Bildqualität, besonders in dunklen Szenen, und ist ein echter Hingucker für jeden Schreibtisch.

OLED - Monitor e sind derzeit die beste Wahl. Wenn ich mir jemals wieder einen Gaming - Monitor kaufen würde, wäre es wieder ein OLED . Mein aktueller Favorit ist etwas für Ultrawide -Enthusiasten: 240Hz , 49 Zoll und ein Preis, der die Konkurrenz in den Schatten stellt! Für mich einer der besten OLED - Monitor e für Gaming : 240Hz , 49 Zoll Super- Ultrawide -Format und das zu einem fairen Preis! Bei mir steht selbst ein 49-Zoll- OLED - Monitor .

Und obwohl ich als Schwabenmann ein Faible für das Sparen habe, habe ich selten eine große Ausgabe so gefeiert. Mittlerweile gibt es einen anderen Ultrawide-Monitor, der in meinen Augen der ultimative Preis-Leistungs-Tipp ist: Viele Leute haben zwei Monitore auf dem Schreibtisch, manche sogar drei. Bei mir war das auch lange so, ehe mein Schwager sich mal einen 49-Zoll-Monitor zulegte. Eigentlich hatte ich gedacht, so etwas braucht kein Mensch, schließlich habe ich mit zwei Monitoren ja dieselbe Breite. Doch jetzt habe ich auch so einen großen 49-Zöller bei mir daheim und bin überglücklich damit. Samsung hat mittlerweile sogar einen neuen auf dem Markt, der OLED mit Quantum Dots verwendet, was die Farbqualität und Leuchtkraft nochmals erhöht – ihr kennt das bereits von TVs. Besonders in dunklen Szenen zeigt sich die Stärke von OLED: Während klassische Monitore oft ein Grau statt echtes Schwarz darstellen, bleibt der G9 tiefschwarz. Keine nervigen Lichthöfe. Jeder Pixel leuchtet selbstständig, was bedeutet, dass dunkle Szenen wirklich dunkel sind und helle Elemente eben richtig hell. Der Samsung Odyssey OLED G9 ist nicht nur ein verflixt guter Ultrawide-Gaming-Monitor, er ist auch ein richtig guter QD-OLED mit 240Hz, 49 Zoll und niedriger Reaktionszeit, die schneller ist als das menschliche Auge überhaupt registrieren kann.





OLED Gaming Monitor Samsung Odyssey G9 Ultrawide QD-OLED 240Hz

