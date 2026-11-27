Der Samsung OLED-Fernseher ist in Größen von 48 bis 83 Zoll erhältlich und wurde deutlich reduziert. Das Modell bietet eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz, unterstützt Nvidia G-SYNC und AMD FreeSync Premium für flüssiges Gaming und verfügt über vier HDMI-2.1-Anschlüsse sowie Dolby Atmos für räumlichen Klang. Kritiker bemängeln jedoch das fehlende Dolby Vision und die obligatorische Einrichtung mit einem Samsung-Konto.

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. Das entspricht einer Ersparnis von 250 Euro. Der OLED-Fernseher ist in fünf Größen verfügbar – von 48 bis 83 Zoll. Die 48-Zoll-Variante ist aktuell ebenfalls auf 719 Euro statt 1.399 Euro reduziert (und erreicht eine Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, unterstützt aber auch 120-Hz-Inhalte.

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Für Konsolen und Gaming-PCs bringt das Modell Nvidia G-SYNC und AMD FreeSync Premium mit, was Bildruckeln reduziert. Vier HDMI-2.1-Anschlüsse erlauben den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Geräte. Das LaserSlim Design hält den Rahmen schlank und reduziert den Wandabstand. Dolby Atmos sorgt für räumlichen Klang ohne zusätzliche Lautsprecher..