Samsung One UI 7: Ein Traumarif für Smartphone-Nutzer

One UI 7 von Samsung überzeugt mit kleinen Details und einer überarbeiteten Benutzeroberfläche. Die neuen Widgets, die personalisierbaren Einstellungen und die Live-Aktivitäten machen das Smartphone-Erlebnis noch angenehmer.

Kaum vorstellbar, schließlich gibt es heute fast nur noch Geräte, die mindestens 6,1 Zoll messen. Ich fand den Formfaktor klasse, nicht aber das damalige Betriebssystem TouchWiz (was für ein Name!). Heute, elf Jahre später, fühlt sich das Betriebssystem One UI 7 richtig rund an und wirkt im Gegensatz zu vielen anderen Smartphone-Betriebssystemen richtig modern. Patrick beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Smartphones und deren Betriebssystemen.

Neben Windows Phones, modularen Geräten, ausfahrbaren Kameras oder flexiblen und gebogenen Displays hat er fast alle Trends miterlebt. Neben Handys interessiert er sich für Wearables aller Art und verbringt einen Großteil seiner Freizeit mit Fotografieren. Wenn er nicht gerade draußen unterwegs ist, spielt unser Autor am liebsten Soulslikes, ARPGs und gelegentlich Shooter. Samsung hat mit One UI 7 nicht nur die App-Icons überarbeitet, sondern auch die Widgets. ;,, (Die ausklappbaren Widgets werden mir persönlich immer wichtiger.) kann ich diese in der neuesten Betriebssystemversion nach meinen eigenen Wünschen gestalten. Außerdem lässt mir Samsung die Wahl, ob Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen getrennt oder gemeinsam (wie in One UI 6) dargestellt werden sollen. Bei der (von mir bevorzugten) getrennten Darstellung wische ich nach unten, um alle Benachrichtigungen zu sehen. Ein Wisch von der rechten, oberen Bildschirmecke nach unten öffnet die Schnelleinstellungen. Wie ich mich auch entscheide, es dient meinen persönlichen Vorlieben. So kann ich zum Beispiel bestimmen, ob der App Drawer (das Menü mit allen Apps) vertikal oder horizontal angezeigt wird. Das neueste Modell der Samsung Galaxy-Reihe zeichnet sich besonders durch die Akkulaufzeit aus, kann aber auch bei Rechenleistung und Kamera nicht verstecken. Ich finde das super, schließlich profitieren wir im besten Fall davon. Samsung integriert in der neuesten Version Live-Aktivitäten, pardon, Live-Benachrichtigungen. Aktive Timer, Musik, Samsung Health, Maps oder Sport von Google und mehr kleben zum einen links oben in der Ecke. Zum anderen sind sie auf dem Sperrbildschirm mit einer prominenten Schaltfläche sichtbar. Tippt man auf den Button oben links, öffnet sich ein Pop-up für die App. Das alles spart Zeit und erleichtert die Bedienung und verbessert die Übersicht enorm. Gerne darf Samsung weitere Drittanbieter-Apps für dieses Feature einschließen. Die Kameraoptionen verstecken sich nun hinter dem Button mit den vier Punkten. Darüber kann ich die Auflösung, den Timer, das Seitenverhältnis, die neuen Filter und mehr einstellen. Ganz unten befinden sich auch die Kameramodi wie Video, Zeitlupe, Pro-Video und vieles mehr. Wie in One UI 6 kann die Leiste nach Belieben angepasst werden. Hilfreich ist zudem die gelbe Markierung oben rechts, abhängig vom jeweiligen Kameramodus. So zeigt das System prominent an, ob gerade in HDR, RAW oder LOG aufgenommen wird. Wobei das LOG-Profil schon vom Bild her ins Auge fällt. Im Vorfeld ist mir eine Neuerung besonders aufgefallen. In den Einstellungen kann man nach Optionen mit Beschreibungen wie »Mein Display ist viel zu dunkel« suchen. Zack: One UI spuckt die entsprechenden Schalter aus, um die Displayhelligkeit zu regulieren. Samsung löst mit One UI 7 eines der für mich nervigsten Smartphone-Probleme. Warum das so ist? Die Vielfalt an Funktionen und Möglichkeiten von Smartphones ist mittlerweile so groß, dass selbst Smartphone-Experten nicht mehr wissen, wo sie noch die eine wichtige Option finden. Die Hersteller machen es einem nicht leicht. So versteckt Apple die Option zur automatischen Helligkeitsanpassung unter den Bedienungshilfen statt im logischen Menü »Display & Helligkeit«. Natürlich hat es sich Samsung nicht nehmen lassen, im Rahmen von Galaxy AI weitere Funktionen zu spendieren und das Betriebssystem entsprechend darauf auszurichten. Kollege Marinus ist Die KI-gestützten Features sind aber nicht das, was One UI zumindest für mich ausmacht. Zumal sich eine der für mich spannendsten Funktionen im Nachhinein als Enttäuschung herausstellt: Now Brief. Die Idee: eine morgendliche oder abendliche Übersicht über personalisierte Themenbereiche wie Nachrichten, Wetter, Musikvorschläge, Verkehrsmeldungen und mehr. Im Moment bekomme ich allerdings nur Wetter und Spotify-Playlist-Vorschläge angezeigt, die selten meinen Geschmack treffen. Nachrichten werden mir trotz Aktivierung gar nicht vorgeschlagen





