Samsung-Nutzer melden nach One UI 9.0 Update drastisch kürzere Akkulaufzeiten und sinkende Kapazität. Ein Update soll die Werte korrigieren, bleibt aber unklar, ob physischer Schaden vorliegt.

Samsung -Gerätebetreiber berichten seit der Installation der Softwareversion One UI 9.0 von erheblichen Einschränkungen der Batterieleistung. In sozialen Medien und offiziellen Nutzerforen häufen sich die Beschwerden über einen plötzlich deutlich höheren Stromverbrauch und eine sichtbare Reduzierung der angezeigten maximalen Batteriekapazität. Die Meldungen deuten darauf hin, dass die aktuelle Update-Version sowohl die tatsächliche Nutzungsdauer als auch die systemseitige Erfassung der Akkugesundheit negativ beeinflusst, wobei noch unklar ist, ob ein physischer Verschleiß oder ein Softwarefehler vorliegt.

Software-Update verursacht höhere Akkuströme

Der Auslöser für die aktuellen Beschwerden ist eindeutig die Einführun von One UI 9.0 auf den betroffenen Samsung-Smartphones. Nach dem Update melden Nutzer, dass ihre Geräte die Ladung deutlich schneller verlieren als gewohnt. Die beobachteten Phänomene reichen von einem raschen Entladen im Standby-Betrieb bis zu einem spürbaren Rückgang der nutzbaren Akkulaufzeit während der täglichen Intensivnutzung. Diese Berichte stammen aus verschiedenen internationalen Quellen und bestätigen, dass das Problem nicht auf isolierte Einzelfälle beschränkt ist, sondern eine breitere Gruppe von Anwendern betrifft, die ihre Geräte auf die neue Version aktualisiert haben.

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Ein spezifischer Aspekt der Berichte betrifft die Anzeige der verbleibenden Kapazität im System. Viele Benutzer stellen fest, dass der prozentuale Wert, der die maximale Speicherkapazität des Akkus anzeigt, innerhalb kurzer Zeit nach dem Update sinkt. In einigen dokumentierten Fällen soll dieser Wert bei neu erworbenen Geräten bereits nach einem Monat auf 94 Prozent gefallen sein. Dies verunsichert die Kundschaft, da solche Werte normalerweise einen signifikanten physischen Abbau der Batterie andeuten, was bei neuen Geräten eigentlich nicht erwartet wird. Die Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Zustand der Hardware und der softwareseitigen Darstellung stellt das Kernproblem dar.

Offizielle Antwort per Samsung Members app

Um den Fall zu verdeutlichen, berichtete ein Nutzer über die offizielle Support-App Samsung Members von einem konkreten Vorfall. Der Nutzer hatte den Fall zunächst nach etwa zwei Wochen Nutzungsdauer gemeldet. Daraufhin erfolgte eine offizielle Rückmeldung aus dem südkoreanischen Hauptsitz, die über das türkische Support-Team an den Kunden übermittelt wurde. In dieser Antwort heißt es eindeutig: "Das Problem der nachlassenden Akkuleistung, das Sie feststellen, wird mit dem kommenden One UI 9.5 Update behoben." Diese Aussage bestätigt, dass Samsung die gemeldeten Leistungsabfälle anerkennt und eine Korrektur auf Softwareebene plant.

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Es bleibt jedoch unklar, ob die Batteriephysik tatsächlich schneller degradiert oder ob One UI 9.0 lediglich falsche Werte misst und anzeigt. Sollte es sich um einen Fehler in der Erfassung handeln, könnte One UI 9.5 die Anzeige korrigieren und die Kapazität wieder auf die korrekten Werte heben. Ist die Kapazität hingegen durch die höhere Last von One UI 9.0 wirklich gesunken, kann ein reines Software-Update die verlorene physische Leistung nicht zurückholen. In diesem Fall wären die Nutzer gezwungen, einen Batterietausch in der Garantie durchführen zu lassen, wenn der Verschleiß die Spezifikationen überschreitet.

Zeitleine für One UI 9.5 und zukünftige Geräte

Die Funktion zur Anzeige der Batteriegesundheit wurde ursprünglich mit der Galaxy S25-Serie und der vorherigen Version One UI 7 eingeführt. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, den Gesundheitszustand ihres Akkus im Blick zu behalten, ist jedoch aktuell durch die Probleme mit One UI 9.0 fehlerhaft. Die nächste Version, One UI 9.5, befindet sich derzeit in der Testphase. Basierend auf den bisherigen Release-Zyklen und den Planungen von Samsung dürfte die stabile Version Anfang 2027 gemeinsam mit der Galaxy S27-Reihe erscheinen.

Bis zur Veröffentlichung dieses Updates bleibt die Ursache hinter den gemeldeten Akkufällen offen. Samsung muss nachweisen, dass der beobachtete Rückgang der Kapazität rein algorithmischer Natur ist und nicht auf eine Überlastung der Hardware hindeutet. Für die betroffenen Nutzer bedeutet dies eine Wartezeit von mehreren Monaten, bis die genaue Ursache geklärt und das Problem durch das One UI 9.5 Update behoben ist. In der Zwischenzeit ist Vorsicht bei der Interpretation der Akkuwerte geboten, bis eine definitive technische Analyse vorliegt.