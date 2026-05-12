Samsung One UI 9: Neue Werkzeuge und Funktionen in der Notizen- und Kontakte-App, sowie ein verbessertes Beta-Programm

Die Notizen-App von Samsung erhält neue Werkzeuge wie dekorative Bänder und zusätzliche Stiftstile. Über die Kontakte-App könnt ihr jetzt direkt personalisierte Profilkarten erstellen.Das Quick Panel, die zentrale Steuereinheit, lässt sich flexibler gestalten. Die Regler für Helligkeit, Ton und Medienwiedergabe könnt ihr unabhängiger voneinander anpassen.Die Geschwindigkeit des Mauszeigers ist nun einstellbar. Zudem soll die neue "Text Spotlight"-Funktion die Lesbarkeit von Inhalten verbessern, indem sie markierten Text größer darstellt.Ein neuer Schutzmechanismus warnt aktiv vor potenziell gefährlichen Apps, blockiert deren Ausführung und empfiehlt bei hohem Risiko die sofortige Deinstallation.Das Beta-Programm startet zunächst für die Nutzer der Galaxy-S26-Modelle in wenigen ausgewählten Märkten, darunter Deutschland, Polen, Großbritannien und die USA. Die Teilnahme ist freiwillig und erfordert eine Anmeldung über die

Die Notizen-App erhält neue Werkzeuge wie dekorative Bänder und zusätzliche Stiftstile. Über die Kontakte-App könnt ihr jetzt direkt personalisierte Profilkarten erstellen. Das Quick Panel , die zentrale Steuereinheit, lässt sich flexibler gestalten.

Die Regler für Helligkeit, Ton und Medienwiedergabe könnt ihr unabhängiger voneinander anpassen. Die Geschwindigkeit des Mauszeigers ist nun einstellbar.

Zudem soll die neue "Text Spotlight"-Funktion die Lesbarkeit von Inhalten verbessern, indem sie markierten Text größer darstellt. Ein neuer Schutzmechanismus warnt aktiv vor potenziell gefährlichen Apps, blockiert deren Ausführung und empfiehlt bei hohem Risiko die sofortige Deinstallation. Das Beta-Programm startet zunächst für die Nutzer der Galaxy-S26-Modelle in wenigen ausgewählten Märkten, darunter Deutschland, Polen, Großbritannien und die USA. Die Teilnahme ist freiwillig und erfordert eine Anmeldung über di





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