Samsung patentiert UWB-Funktion zur Viszeralfett-Messung

Samsung entwickelt Smartwatch-Funktion mittels UWB-Wellen zur Messung von Viszeralfett. Das Patent kombiniert Radar-Technologie mit bioelektrischen Analysen für neue Gesundheitsdaten.

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung hat ein neues Patent angemeldet, das eine innovative Methode zur Körperzusammensetzungsanalyse beschreibt. Die vorgestellte Technik zielt darauf ab, spezifisch das Fett im Bauchraum zu erkennen und zu quantifizieren. Dafür setzt das Unternehmen auf Ultra-Wideband-Funkwellen, kurz als UWB bekannt, um präzise Messungen vorzunehmen.

UWB-Radar-Technologie im Detail

Samsung nutzt für diese Funktion ähnlich wie ein Radar arbeitende Funksignale. Eine entsprechend ausgestattete Smartwatch sendet UWB-Signale in Richtung des Bauchraums aus und misst anschließend die Reflexionen dieser Wellen. Aus der Art und Weise, wie die Signale zurückkehren, kann das Gerät ableiten, wie viel Fett sich unter der Haut befindet. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem sogenannten Viszeralfett, das die inneren Organe umgibt und im Bauchraum liegt.

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Bioelektrische Impedanzanalyse kombiniert

Neben den Radar-Daten sollen weitere physiologische Werte in die Auswertung einfließen. Das Patent beschreibt die Integration von Daten aus der bioelektrischen Impedanzanalyse. Diese Methode misst den elektrischen Widerstand des Körpers, um die Fett- und Muskelmasse genauer zu bestimmen. Die Smartwatch kombiniert diese technischen Messwerte mit manuell eingegebenen Benutzerdaten.

Persönliche Daten zur Genauigkeitsoptimierung

Um die Schätzungen des Geräts zu verfeinern, werden zusätzliche persönliche Informationen verarbeitet. Diese umfassen Angaben zum aktuellen Gewicht, zum Alter, zum Geschlecht und zur Körpergröße des Nutzers. Aus der Kombination der UWB-Radardaten, der bioelektrischen Impedanz und der anthropometrischen Werte errechnet das System den Gesamtkörperfettanteil sowie die spezifische Menge des Viszeralfetts.

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Status des Patents und Markteinführung

Es ist wichtig zu betonen, dass die Veröffentlichung eines Patents keine Garantie für die tatsächliche Markteinführung der Funktion darstellt. Unternehmen schützen oft Ideen, die nie in finale Produkte integriert werden. Zudem ist aktuell unklar, ob Samsung die Technologie für eine zukünftige Smartwatch oder für ein anderes Gerät des Unternehmens entwickelt. Das Patent zeigt jedoch eindeutig, dass der Hersteller aktiv an neuen Methoden zur Analyse der Körperzusammensetzung forscht.

Ausblick auf neue Gesundheitsfunktionen

Falls die Funktion realisiert wird, würde sie eine neue Dimension der personalisierten Gesundheit in der Wearable-Branche eröffnen. Die präzise Messung von Viszeralfett ist medizinisch relevant, da dieses Fettpolster mit verschiedenen Gesundheitsrisiken in Verbindung gebracht wird. Samsung positioniert sich hier als Pionier, der über die klassische Schrittzähler- oder Herzfrequenzmessung hinausgeht und tiefere Einblicke in die physiologische Verfassung der Nutzer bietet.