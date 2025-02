Samsung Plant Beschleunigten Release für Android 16 und One UI 8

Nach monatelanger Verzögerung bei Android 15 und One UI 7 plant Samsung, Android 16 und One UI 8 schneller zu veröffentlichen. Dies könnte eine Entschädigung für die frustrierten Nutzer sein, die auf die neuen Updates warten. Allerdings werden ältere Samsung-Smartphones weiterhin auf One UI 7 warten müssen, bevor sie Android 16 erhalten können.

Google hat Android 15 bereits mehrere Monate veröffentlicht, doch Samsung schafft es immer noch nicht, diese Version auf seine Smartphones zu bringen. Nur die neue Galaxy-S25-Serie wird damit ausgeliefert. Alle anderen müssen wohl noch lange warten. Mit Android 16 und One UI 8 soll das nicht passieren. Samsung will Android 16 und One UI 8 schneller bringen.

Mit einem beschleunigten Release von Android 16 und One UI 8 könnte Samsung seine Nutzer laut einem Insider für die monatelange Verzögerung bei Android 15 und One UI 7 entschädigen. Während die meisten Galaxy-Smartphones noch immer auf das Android-15-Update warten, plant der südkoreanische Hersteller bereits den nächsten großen Sprung. Der bekannte Leaker Ice Universe sieht darin einen taktischen Schachzug, um das ramponierte Image wieder aufzupolieren. Die Situation ist für Samsung-Fans frustrierend: Vier Monate nach dem Release von Android 15 warten selbst Besitzer der aktuellen Galaxy-S24-Serie noch immer auf das entsprechende One-UI 7-Update. Erste Berichte deuten darauf hin, dass die Aktualisierung erst im April oder sogar Mai 2024 ausgerollt wird. Das ist extrem ungewöhnlich für Samsung. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren durch schnelle Updates einen guten Namen gemacht hat. Die Hoffnung liegt nun auf One UI 8, das auf Android 16 basieren wird. Google plant die Veröffentlichung der neuen Android-Version bereits für das zweite Quartal 2025. Samsung könnte diesen frühen Release nutzen, um seine Update-Politik wieder in die Spur zu bringen. Allerdings werden auch hier zunächst nur die neuesten Geräte profitieren. Ältere Samsung-Smartphones müssen warten. Für Besitzer älterer Samsung-Smartphones sieht die Situation weniger rosig aus. Ohne ein wahres Update-Wunder werden sie sich noch länger gedulden müssen. Erst muss One UI 7 auf ihren Geräten landen, bevor überhaupt an Android 16 zu denken ist. Der frühere Release von One UI 8 könnte damit paradoxerweise zu einer noch größeren Update-Kluft zwischen neueren und älteren Galaxy-Modellen führen





