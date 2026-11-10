Samsung prüft Galaxy AI Premium-Abo: Max-Tarif mit 4,99 Dollar monatlich

Samsung plant ein kostenpflichtiges Galaxy AI Premium-Abonnement ab Januar 2027. Der Max-Tarif kostet 4,99 Dollar monatlich und bietet höhere Limits sowie exklusive KI-Funktionen für Galaxy-S27-Nutzer.

Das südkoreanische Technologieunternehmen Samsung arbeitet aktuell intensiv an der Einführung eines kostenpflichtigen Premium-Abonnement s für seine künstliche Intelligenz Plattform Galaxy AI. Nach einer Phase freier Verfügbarkeit seit der Launch-Phase im Januar 2024 soll die Strategie für die Zukunft drastisch geändert werden, um die Entwicklung weiter zu finanzieren. Laut aktuellen Berichten ist ein neuer Tarif mit dem Namen Max-Tarif in der Planung, der spezifische Funktionen und deutlich höhere Nutzungslimits gegen eine monatliche Gebühr von 4,99 Dollar oder eine jährliche Zahlung von 47,99 Dollar anbietet.

Strategiechange bei Galaxy KI-Zugang

Der Max-Tarif stellt den Kern der neuen Monetarisierungsstrategie dar und zielt darauf ab, anspruchsvollere Nutzer anzusprechen, die mehr Ressourcen für ihre KI-gestützten Arbeitsabläufe benötigen. Samsung testet diesen Tarif bereits in einem Early-Access-Programm, was darauf hindeutet, dass die endgültige Markteinführung unmittelbar bevorsteht. Für Nutzer, die sich nicht für ein Abo entscheiden möchten, wird es weiterhin die Möglichkeit geben, einzelne Guthabenpakete zu erwerben. Diese Pakete erlauben die Nutzung bestimmter Dienste ohne die Bindung an ein festes monatliches oder jährliches Abonnement, bieten aber im Vergleich zum Max-Tarif nur begrenzte Kapazitäten.

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Neue Funktionen im Max-Tarif Paket

Zu den exklusiven Vorteilen, die mit dem Kauf des Max-Tarifs verbunden sind, gehören innovative KI-Tools, die in der kostenlosen Version nicht verfügbar sind. Die Funktion Gen Video ermöglicht es Anwendern, aus eigenen Fotos automatisiert hochwertige KI-generierte Videos zu erstellen. Zusätzlich wird die Virtual Assistant Bixby durch die Fähigkeit erweitert, komplexe Aufgaben in verschiedenen Apps zu automatisieren, was die Produktivität im Alltag signifikant steigern kann. Ein weiteres neu angekündigtes Feature ist das Daily Briefing, ein tagesaktuelles Zusammenfassungs-Tool, dessen genaue Funktionsweise und Inhalte derzeit noch nicht detailliert spezifiziert sind.

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Nutzungslimits und Preismodell

Neben den neuen exklusiven Features bietet der Max-Tarif einen entscheidenden Vorteil bei der täglichen Nutzungsdauer. Der Tarif gestattet viermal so viele KI-Interaktionen im Vergleich zum bisherigen Standardangebot. Dies ist insbesondere für Berufstätige relevant, die stark auf KI-Tools für E-Mail-Zusammenfassungen, Textgenerierung oder Bildbearbeitung zurückgreifen. Das Preismodell von 47,99 Dollar pro Jahr bietet dabei einen Rabatt gegenüber der monatlichen Zahlung, was Samsung als attraktive Option für langfristige Kunden positioniert. Wer das kostenlose Guthaben aufgebraucht hat, muss für weitere Interaktionen entweder ein neues Paket kaufen oder zum Abonnement wechseln.

Zukunft für Galaxy S27 und ältere Geräte

Die Änderung der Preisstrategie wird voraussichtlich parallel zum Release der neuen Galaxy-S27-Serie im Anfang des nächsten Jahres implementiert. Es bleibt noch offen, wie sich dies auf Besitzer älterer Galaxy-Modelle auswirkt, die aktuell noch Zugriff auf viele der grundlegenden KI-Funktionen haben. Basierend auf den Hinweisen bleiben Tools wie Photo Assist, Now Brief, Creative Studio, Browsing Assist und die Samsung Keyboard-BI weiterhin kostenlos verfügbar, unterliegen jedoch strikten Nutzungsgrenzen. Samsung versucht hier einen Mittelweg zu finden, um die Basisnutzer nicht zu verlieren, während die Premium-Funktionalität an das neue Abonnement gekoppelt wird, das primär für die neuen S27-Geräte beworben werden dürfte.