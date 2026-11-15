Samsung Refine Voice Input One UI 9.5 Test

Samsung integriert KI-Funktion Refine Voice Input in One UI 9.5 Test. Die Funktion entfernt Füllwörter aus Sprachnachrichten automatisch vor der Ausgabe.

Das südkoreanische Technologieunternehmen Samsung arbeitet aktuell an einer neuen Funktion für die integrierte Smartphone-Tastatur. Diese Neuerung zielt darauf ab, per Sprache eingegebene Texte automatisch zu bereinigen und zu überarbeiten. Die Funktionalität erinnert stark an das Tool Rambler, das bereits von Google vorgestellt wurde. Die Technologie befindet sich derzeit in einer internen Testversion der Software One UI 9.5.

Funktionsweise und technische Umsetzung

Die Funktion trägt den Namen Refine Voice Input und wurde in den Einstellungsmenüs einer internen Testversion der Samsung-Tastatur entdeckt. Nutzer, die Nachrichten nicht tippen, sondern über die Tastatur einsprechen, erhalten nach der Verarbeitung einen aufgeräumten Text. Die überarbeitete Version erscheint erst vollständig, wenn der Nutzer mit dem Sprechen fertig ist. Der Text wird nach dem Diktieren verarbeitet und in einen flüssigen, zusammenhängenden Satz umgewandelt.

Also read Samsung lässt Galaxy-S25-Besitzer nicht lange zappeln

In der Beschreibung der Einstellungen heißt es explizit Clean up filler words, hesitations, and more. Text appears after you finish speaking. Die Software entfernt dabei gezielt Füllwörter und unterdrückt Stellen, an denen der Sprecher gezögert hat. Dies sorgt für eine professionelle Ausdrucksweise, ohne dass der Benutzer manuell Korrekturen vornehmen muss. Die Verarbeitung erfolgt lokal und schnell, sodass die Ausgabe nahtlos in den Chatverlauf eingefügt werden kann.

Vergleich mit Google Rambler und Gboard

Die Entwicklung bei Samsung erinnert stark an die Funktion Rambler von Google. Bei der Lösung von Google muss der Benutzer nach dem Diktieren jedoch noch eine separate Aktion ausführen. Dazu gehört beispielsweise das Tippen auf ein Häkchen, um die Bereinigung zu bestätigen. Samsung löst diesen Schritt möglicherweise durch die automatische Triggerung nach Ende der Sprachaufnahme weg. Dies unterscheidet die User Experience deutlich von der aktuellen Implementierung bei Google.

Advertisement

Google stellt Rambler derzeit nicht offiziell für andere Pixel-Geräte als das Pixel 11 bereit. Auch in Googles eigener Tastatur Gboard ist die Funktion auf Samsung-Geräten nicht enthalten. Wichtig ist dabei der Aspekt, dass Samsung-Handys zwar das Betriebssystem Android von Google nutzen. Allerdings verfügt das Unternehmen über eine vollständig eigene Tastatur-Software. Diese Unabhängigkeit ermöglicht es Samsung, KI-Funktionen eigenständig zu integrieren, ohne auf Updates von Google warten zu müssen.

Auswirkung auf Nutzer und Marktstrategie

Sollte die Funktion Refine Voice Input veröffentlicht werden, bleibt sie voraussichtlich auf die Samsung-Tastatur beschränkt. Die Integration in Gboard ist für absehbare Zukunft nicht geplant. Dies unterstreicht die strategische Divergenz, die Samsung bei der Anpassung der Android-Oberfläche verfolgt. Die eigene Tastatur bietet somit zusätzliche Funktionen, die Nutzer von reinen Google-Geräten nicht erhalten.

Samsung hat in der Vergangenheit bereits Funktionen von Google Keyboard in ähnlicher Form für die eigene Tastatur umgesetzt. Nach dem KI-Assistenten Magic Cue von Google kam auf Galaxy-Geräten Now Nudge als Entsprechung auf den Markt. Mit Refine Voice Input könnte nun eine weitere ähnliche Funktion folgen, die die Konkurrenzfähigkeit der Samsung-Ökosystems stärkt. Dies zeigt, wie das Unternehmen KI-Tools von Drittanbietern adaptiert und in die eigene Benutzeroberfläche einbettet.