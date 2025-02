Samsung's G Fold: Das Doppel faltbare Smartphone der Zukunft

Samsung plant einen revolutionären Schritt in der Smartphone-Technologie mit dem Galaxy G Fold, einem Gerät mit doppeltem Falmechanismus und einem schieren Bildschirm. Das G-förmige Faltkonzept soll einen besseren Schutz für das Display bieten und eine Bildschirmfläche von nahezu 10 Zoll bieten.

Samsung plant den nächsten großen Schritt in der Welt der faltbaren Smartphones. Das südkoreanische Unternehmen entwickelt ein Gerät mit einem doppelten Falmechanismus, das unter einem neuen Namen auf den Markt kommen soll. Im Gegensatz zu den bisherigen faltbaren Smartphones der Galaxy-Z-Fold-Serie soll dieses innovative Konzept ein nahezu 10 Zoll großes Display bieten und gleichzeitig durch eine neuartige G-förmige Faltung einen besseren Schutz für das Display ermöglichen.

Der Name „Galaxy G Fold“ kursiert in der Gerüchteküche als möglicher Name für das erste doppelt faltbare Smartphone von Samsung. Mit einem 9,96 Zoll großen Display im ausgeklappten Zustand bietet das Gerät rund 30 Prozent mehr Bildschirmfläche als das aktuelle Galaxy Z Fold 6. Im zusammengefalteten Zustand schrumpft das Gerät auf handliche 6,54 Zoll, vergleichbar mit einem klassischen Smartphone-Format. Im Unterschied zum Konkurrenzmodell Huawei Mate XT, das eine Z-förmige Faltung mit teilweise exponiertem Display verwendet, setzt Samsung auf eine G-förmige Faltung. Bei diesem Konzept wird der Bildschirm nach innen gefaltet und ist im geschlossenen Zustand vollständig geschützt. Samsung soll neue Displaytechnologien und Schutzfolien entwickelt haben, die sich von den bisherigen Z-Fold-Modellen unterscheiden. Die Namensgebung ist dennoch ungewöhnlich, da die Z-Fold- und Z-Flip-Smartphones sich nicht wie ein Z zusammenklappen, sondern eigentlich „V Fold“ heißen müssten. Das „G Fold“ würde zumindest beim neuen Smartphone zum Faltmechanismus passen. Brancheninsider rechnen mit einer Markteinführung bereits im dritten Quartal 2025. Die Produktion der speziellen Komponenten soll im zweiten Quartal 2025 anlaufen. Mit einer geplanten Erstauflage von 200.000 Einheiten zielt Samsung zunächst auf einen exklusiven Markt ab. Der Preis dürfte sehr hoch ausfallen. Das Galaxy Z Fold 6 wird für 1.999 Euro angeboten.





