Warum ihr eine bestimmte Funktion auf eurem Samsung-Handy bald nicht mehr jederzeit ausschalten könnt.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Mit der kommenden Software-Version One UI 9.5 wird es auf Samsung-Smartphones nicht mehr möglich sein, die Sicherheitsfunktion „Auto Blocker“ während eines laufenden Gesprächs zu deaktivieren. Diese unscheinbare Änderung hat einen wichtigen Hintergrund: Sie schützt Nutzer davor, von Betrügern manipuliert zu werden.

Also read Samsung macht Käufer von günstigen Smartphones sehr glücklich

“, um ihre Opfer am Telefon unter Druck zu setzen. Sie geben sich beispielsweise als Bankmitarbeiter oder Support-Techniker aus und überreden die Person am anderen Ende der Leitung, bestimmte Sicherheitseinstellungen auf ihrem Smartphone zu ändern. Ziel ist es meist, die Installation von Apps aus unsicheren Quellen zu erlauben, um so Schadsoftware auf das Gerät zu schleusen und an sensible Daten wie Passwörter oder Bankinformationen zu gelangen. Genau hier setzt die neue Maßnahme von Samsung an.

Sobald ein Anruf aktiv ist, wird die Option zum Deaktivieren des Auto Blockers in den Einstellungen ausgegraut und gesperrt. Erst nach dem Auflegen ist die Funktion wieder wie gewohnt zugänglich. Damit wird verhindert, dass Nutzer in der Hektik eines betrügerischen Anrufs dazu gedrängt werden können, die Schutzmechanismen ihres Geräts auszuhebeln (Quelle: Die Funktion wurde zuerst in einer Beta-Version von One UI 9.5 auf den Modellen der Galaxy-S26-Serie entdeckt.

Advertisement

Der Auto Blocker selbst wurde bereits vor einigen Jahren mit One UI 6.0 eingeführt. Mit der neuen Sperre während Anrufen entwickelt Samsung diesen Schutz konsequent weiter. Dieser Ansatz ist Teil eines branchenweiten Trends zur Erhöhung der Sicherheit. Auch Google hat mit Android 16 bereits ähnliche Schutzvorkehrungen getroffen, die das Installieren von Apps aus fremden Quellen während eines Telefonats blockieren.

Samsung zieht mit seiner eigenen Software-Oberfläche nun nach und sorgt dafür, dass die Schutzfunktion nicht unbemerkt umgangen werden kann.