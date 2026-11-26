Ein kommendes Software-Update von Samsung entfernt eine Funktion für den sicheren Datenaustausch.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. räumt bei seinen Diensten auf und stellt eine Funktion ein, die für den besonders sicheren Austausch von Dateien gedacht war.

In einem Hinweis im Galaxy Store kündigt das Unternehmen das Ende von „Private Sharing“ an. Diese Funktion war Teil von Samsungs Dateitransfer-DienstDie Einstellung des Dienstes hat direkte Konsequenzen für euch, falls ihr ihn genutzt habt. Sobald Samsung die Funktion abschaltet, können nicht nur keine neuen Dateien mehr auf diesem Weg geteilt werden. Weitaus wichtiger ist, dass auch der Zugriff auf alle früher empfangenen Dateien erlischt.

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Wer also wichtige Dokumente über „Private Sharing“ erhalten hat, sollte diese umgehend sichern, bevor sie nicht mehr abrufbar sind. Ein genaues Datum für die Abschaltung nennt Samsung bisher nicht, in der Beta-Version vonDie Funktion wird jedoch nicht ersatzlos gestrichen, sondern ist Teil einer größeren Strategie. Samsung möchte den Dateiaustausch vereinfachen und bündelt alle Kräfte auf den überarbeiteten Dienst Quick Share.