Samsung Soundbar: Dolby Atmos für ein echtes Heimkinoerlebnis

Samsung beweist mit seiner 11.1.4 Dolby Atmos Soundbar, dass sie in Sachen Audio genauso gut ist wie bei Smartphones und Fernseher. Der Sound ist so realistisch und detailgetreu, dass man direkt mitten im Geschehen ist. Die SpaceFit Sound Pro-Technologie passt sich automatisch an die Umgebung an, für einen immer perfekten Klang.

Samsung , wenn man an das Unternehmen denkt, fallen einem zuerst Smartphones oder Fernseher ein. Doch Samsung hat in Sachen Audio ebenfalls einiges zu bieten, wie diese 11.1.4 Dolby Atmos Soundbar zeigt. Die Soundbar gehört mit Sicherheit zur Spitzengruppe der verfügbaren Soundbar s.Es gibt mittlerweile so viele Soundbar s, dass es schwer fällt, den Überblick zu behalten. Mit dieser Soundbar von Samsung aber macht man nichts falsch, wenn es um Audio geht.

Stell dir vor, du sinkst nach einem langen Arbeitstag auf die Couch, startest Netflix und der Fernseher ertönt. Doch der Sound? Er klingt, als ob er aus einer alten Blechdose kommt. Anstatt dich entspannt in deinem Film zu verlieren, hast du das Gefühl, als würde der Sound irgendwo hinten in der Ecke kratzig durch einen Lautsprecher schlängeln. Mit der besten Samsung Soundbar erlebst du jedoch ein ganz anderes Gefühl: Gänsehaut! Der Sound kommt aus allen Richtungen. Explosionen von links, Schritte von hinten, Regen von rechts? Du bist mitten im Geschehen, kein bloßer Zuschauer. Die Lautsprecher schallern den Sound nach oben, sodass du alles wirklich spürst – Hubschrauber, Donner, die Stimme von Darth Vader. Außerdem sind bei dieser Soundbar keine Kabel nötig, was für ein ordentliches und schickeres Erscheinungsbild in jedem Raum sorgt. Keine Kabelsalat und keine Möbel müssen versetzt werden. Du stellst die Soundbar einfach auf, schließt sie an und schon geht's los – der Sound ist sofort da, ganz ohne jegliche Kabel. Auch komplizierte Einstellungen, um Dolby Atmos richtig zu erleben, sind nicht nötig. Schalte sie einfach ein und du merkst sofort den Unterschied. Normaler Fernsehton klingt danach wie der Sound eines alten Kassettenrekorders. Die Soundbar und der Fernseher werden zu einem unschlagbaren Duo. Warum ist das so geil? Weil die meisten Soundbars den Fernsehton lediglich ersetzen. Diese hier? Nein, die neue SpaceFit Sound Pro-Technologie passt den Sound automatisch an deine Wohnung an. Egal, ob dein Fernseher in der Ecke steht oder das Wohnzimmer eine merkwürdige Form hat – die Soundbar analysiert den Raum und sorgt dafür, dass der Klang immer perfekt abgestimmt ist. Du bekommst keinen dröhnenden Bass oder übersteuerte Höhen, sondern immer einen klaren und ausgewogenen Sound, der dich in den Bann zieht.





GameStar_de / 🏆 118. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SAMSUNG Soundbar Dolby Atmos Heimkino Spacefit Sound Pro Audioqualität

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Soundbar: Kinoklang für Ihr Wohnzimmer mit Dolby Atmos und integriertem SubwooferTauchen Sie ein in eine neue Klangdimension – „Die Soundbar“ verwandelt Ihr Wohnzimmer in ein Heimkino und liefert dank ihres 3.1.2 Sound-Systems und Dolby Atmos Technologie beeindruckenden Raumklang – alles vereint in einem Gerät.

Weiterlesen »

Teufel bietet Dolby Atmos Lautsprecher-Set mit AVR 1.000€ günstiger an!Teufel bietet ein hochwertiges Dolby Atmos Lautsprecher-Komplettset mit AV-Receiver und Dolby-Atmos-Speakern zu einem deutlich reduzierten Preis an. Dieses Set ermöglicht ein authentisches und realistisches Klangerlebnis, das viele Kinos nicht bieten können.

Weiterlesen »

Ich habe mir Dolby Atmos-Lautsprecher für mein Surround-System gekauft und es sofort bereutÜberall wird mit Dolby Atmos geworben und auch ich wurde vom angeblichen Klangwunder angefixt. Nach dem Kauf kehrte aber schnell Ernüchterung ein.

Weiterlesen »

Günstiger 55 Zoll 4K Smart TV mit Dolby Atmos und Google TV bei AmazonEin 55 Zoll großer 4K Smart TV der Marke TCL mit Dolby Atmos, HDR10+ und Google TV ist aktuell bei Amazon stark reduziert. Der Preis-Leistungs-Tipp ist auch in anderen Größen wie 50 oder 65 Zoll erhältlich.

Weiterlesen »

Die Soundbar: Ein echtes Heimkinoerlebnis für nur 199 EuroDie neue Dolby Atmos 3.1.2 Soundbar von DasProduct.de verwandelt ihr Wohnzimmer in ein echtes Heimkino. Mit ihrem 3.1.2 System, Dolby Atmos Technologie und 270 Watt Maximalleistung erleben Sie beeindruckenden Raumklang. Die Soundbar ist ab Ende März in einer limitierten Auflage verfügbar.

Weiterlesen »

Die Soundbar: Kinofeeling zuhause für nur 199 EuroDie neue Dolby Atmos 3.1.2 Soundbar von DasProdukt.de verwandelt Ihr Wohnzimmer in ein echtes Heimkino. Die Soundbar bietet einen beeindruckenden Raumklang mit 270 Watt Maximalleistung und dank Dolby Atmos Technologie ein immersives 3D-Audioerlebnis.

Weiterlesen »