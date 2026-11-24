Trotz hoher Speicherpreise gibt es bei Amazon noch Bestpreise: Samsung-SSDs, SanDisk-Speicher und eine 6-TB-Festplatte im Black-Friday-Preissturz. #anzeige

zuletzt kräftig angezogen haben, dürfte Ende 2026 kaum jemandem entgangen sein. Ob Arbeitsspeicher, SSDs oder klassische Festplatten: Wer seinen PC aufrüsten oder den Speicherplatz erweitern möchte, muss inzwischen oft tiefer in die Tasche greifen.

Umso mehr richten sich während Amazons laufendergenauer angesehen und zeigen, wo sich während der Black-Friday-Aktion noch sparen lässt. Dabei sind nicht nur offiziell reduzierte Modelle der laufenden Black-Friday-Deals interessant, sondern auch Angebote abseits der roten Rabattschilder – und das sogar zum aktuellen Bestpreis am Markt. Zumindest, soweit man Ende 2026 noch von Schnäppchen sprechen kann.und eignet sich damit besonders für große Dateien, Videos und Backups unterwegs.

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Allerdings relativiert der Preisverlauf den hohen UVP-Rabatt: In den vergangenen 90 Tagen kostete sie bei Amazon durchschnittlich rundlaut Keepa-Preistracker. Dennoch ist das Angebot attraktiv, denn laut Geizhals liegt Amazon mit dem Angebot rund 9 Euro unter dem nächstgünstigen Händler und hat damit den Bestpreis am Markt .beim Lesen und 6.450 MB/s beim Schreiben deutlich höhere Geschwindigkeiten als die externe T9. Besonders für Gaming-PCs und andere Systeme mit geeignetem M.2-Steckplatz ist sie interessant.

Hier täuscht der vergleichsweise kleine Rabatt sogar über den eigentlichen Preisvorteil hinweg: Laut Geizhals handelt es sich beim aktuellen Angebot für die SSD um den Tiefstpreis am Markt .beim Schreiben. Besonders für große Videodateien und anspruchsvolle Workflows ist das natürlich interessant. Aktuell kostet sie 217,99 Euro mit 24 % Rabatt auf die UVP und erreicht damit ihren Amazon-Tiefstpreis .. Hinzu kommen wie gewohnt USB‑C, aber auch ein robustes Gehäuse, das Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe überstehen soll. Bei Amazon kostet sie aktuell 119,99 Euro und damit rundweniger als die UVP.

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Laut Geizhals entspricht das dem aktuellen Marktbestpreis, den sich Amazon unter anderem mit MediaMarkt und Saturn teilt .ist sie auch deutlich langsamer als die vorgestellten SSDs, bietet dafür aber jede Menge Speicherplatz.. Jetzt erreicht die Festplatte ihr Amazon-90-Tage-Tief und laut Geizhals zugleich den aktuellen Bestpreis am Markt – ganz ohne offizielles Black-Friday-Rabattschild .

Ob schnelle SSD für den Gaming-PC, kompakter Speicher für unterwegs oder große Festplatte fürs Datenarchiv: In Zeiten hoher Speicherpreise lassen sich zumindest zum Black Friday noch einige interessante Angebote finden. Wer neben dem Speicher-Upgrade auch bei neuen Spielen sparen möchte, findet in unsererSpeicherkrise? Nein, danke! Bei Amazon gibt es SSDs und Festplatten von Samsung, SanDisk, Intenso und Co. mit bis zu 6 TB zum Bestpreis und bis zu 41 % unter UVP.

Wir zeigen die besten Speicher-Schnäppchen zum Black Friday und abseits der offiziellen Aktion.