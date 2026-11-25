Gut zweieinhalb Jahre nach dem gescheiterten MicroLED-Projekt bekommt das milliardenschwere Werk in Malaysia endlich wieder eine Zukunftsvision. Samsung Display beteiligt sich an den Entwicklungskosten und steigt als Großaktionär bei AMS Osram ein!

Die Aktie von AMS Osram legt im frühen Handel um knapp 25 % auf 17 EUR zu. Mit Samsung Display hat der deutsch-österreichische Licht- und Halbleiterkonzern einen finanzkräftigen Partner gefunden, der die wirtschaftlichen Aussichten des bislang kaum genutzten Werks in Malaysia erheblich verbessert.

China will bei KI so unabhängig von den USA werden wie nur möglich, aber die heimische Chipindustrie kann den Bedarf noch lange nicht decken. Der China-Experte Kyle Chan erklärt, warum Peking trotzdem an seiner Strategie festhält und weshalb technologische Erfolge chinesischen Aktionären oft wenig bringen. Das deutsche Steuersystem sieht für private Einkünfte aus Kapitalvermögen eine besondere Besteuerung vor, die Abgeltungsteuer. Aber wenn die Haupteinnahmequelle aus Kapitalanlagen stammt, ist je nach Höhe die Besteuerung mit dem persönlichen Einkommensteuersatz die bessere Alternative.

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