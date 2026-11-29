Samsung plant die Vorstellung seines ersten humanoiden Roboters im Januar auf der CES in Las Vegas, nachdem der Prototyp dem Vorstand präsentiert wurde. Der südkoreanische Technologiekonzern möchte mit dem Eintritt in den Markt für humanoide Robotik neue Wachstumsfelder erschließen. Der Fokus liegt auf der Handmotorik und der Zuverlässigkeit für industrielle Fertigungslinien sowie langfristig auf Servicerobotern für Haushalt und Pflege.

) plant die Vorstellung seines ersten humanoiden Roboters im Januar. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag exklusiv unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Der südkoreanische Technologiekonzern hat den Prototyp in der vergangenen Woche dem Vorstand präsentiert und beabsichtigt, ihn auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas zu zeigen. Das Unternehmen erschließt sich damit neue Wachstumsfelder jenseits des Halbleiter- und Unterhaltungselektronikgeschäfts.

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Mit diesem Schritt tritt Samsung in einen zunehmend umkämpften Markt für humanoide Robotik ein, in dem sich unter anderem Unitree aus China, Bei der Vorführung des Prototyps im Robotik-Forschungszentrum von Samsung in Seoul standen die Ganzkörpersteuerung sowie die Greif- und Manipulationsfähigkeiten des Roboters im Vordergrund. Das geplante Debüt folgt auf die Gründung des Geschäftsbereichs Robotics eXperience im Juli, der Forschung, Strategie sowie Kommerzialisierung bündelt und direkt an Co-CEO TM Roh berichtet.