Samsung streikt und Kompromiss gefunden

Samsung-Mitarbeiter und die Führung konnten einen drohenden Generalstreik nur einige Stunden vor dem Streikbeginn verhindern. Die Samsung-Gewerkschaft stimmte später für eine Einigung ab, die bis zum 27. Mai andauern sollte.

Samsung -Management und Gewerkschaft wurden von einem drohenden Generalstreik nur wenige Stunden vor dem Streikbeginn abgehalten. Die Mitglieder der Samsung - Gewerkschaft stimmten nach einem abgeschwachten Generalstreik für eine von dem Management vorgeschlagene Einigung ab, die bis zum 27.

Mai andauern sollte, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap. Der Kompromiss beinhaltet eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 6,2 Prozent sowie die Ausschüttung von 10,5 Prozent des Unternehmensgewinns an die Belegschaft. Vorher hatte der weltweit größte Speicherchips-Produzent rund 48.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter einen 18-tägigen Generalstreik angedroht, der auf einen Konflikt um die Höhe von Bonuszahlungen an die Belegschaft zurückzuführen war.

Die südkoreanische Zentralbank schätzte, dass der angedrohte Generalstreik für das erste Jahresquartal bereits mit einem Betriebsgewinn von 57,2 Billionen Won, etwa dem Achtfach des Vorjahreszeitraums, hätte gesorgt. Dies übertrug sich jedoch auf Rekordgewinne im Gesamtjahr. Die US-amerikanische Handelskammer warnte separat davor, dass der Streik globale Lieferketten stören und die Rufschwerpunkte der südkoreanischen Technologie- und Produktionsstätte beschädigen könnte





nwnews / 🏆 22. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Samsung Gewerkschaft Streik Zgody Kombinens Bonuszahlen Unter子公司 US-Amerikanische Handelskammer Business Bonusschätzung Jahresprämie Streik போக்கும் Ergebnis Operationen Innovationsleistung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Warum Samsung ein historischer Generalstreik drohtSeoul - Beim weltweit größten Halbleiterproduzenten Samsung Electronics haben rund 48.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter einen 18-tägigen

Read more »

Irre Forderung an Samsung: Nach Rekord-Gewinn: Mitarbeiter wollen 350.000 Euro BonusSamsung Electronics hat nach einem Rekordgewinn mit einer brisanten Forderung zu kämpfen: Die Gewerkschaft verlangt 350.000 Euro Bonus pro Mitarbeiter. Droht ein historischer Streik?

Read more »

Samsung-Mitarbeiter verzichten auf Streik und sollen 300.000 Euro bekommenWenn Unternehmen florieren, dann profitiert oft auch die Belegschaft. Bei Samsung in Südkorea laufen die Geschäfte so gut, dass die Mitarbeiter ein besonders großes Stück vom Kuchen wollten. Sie bekommen es.

Read more »

Samsung-Mitarbeiter in von Rekordgewinnen besetzten Halbleiterabteilung könnten Dozens von Tausenden Euro einstreichenNach einem ausgeaderten Streik erwartet die Samsung-Angestellten der Halbleiterabteilung eine massive Prämie, da das Unternehmen rekordverdächtige Gewinne erzielt hat. Sie werden mehrere hunderttausend Euro pro Kopf erhalten.

Read more »