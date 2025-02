Samsung Verzögert Android 15 Update für Galaxy-Smartphones

Samsung plant eine weitere Beta-Version von Android 15 und One UI 7 für die Galaxy-S24-Smartphones, was die Veröffentlichung des Updates für ältere Modelle deutlich verzögert. Die finale Version wird voraussichtlich erst Ende April oder Anfang Mai erscheinen, anstatt wie ursprünglich geplant Ende März. Weitere Samsung-Modelle, wie die Galaxy-S23-Serie, müssen noch länger auf das Update warten.

Während die neuen Galaxy-S25-Smartphones von Samsung bereits mit Android 15 und One UI 7 laufen, tut sich bei den älteren Modellen wenig. Die Tests gehen weiter und alles soll noch viel länger dauern. Update auf Android 15 für Samsung -Smartphones soll noch später kommen Erst kürzlich wurde bekannt, dass Samsung für die Galaxy-S24 -Smartphones eine weitere Beta-Version von Android 15 und One UI 7 veröffentlicht hat.

Eigentlich dachten viele, dass die Tests langsam beendet sind und die finale Version als Update für die älteren Modelle veröffentlicht werden kann. Davon ist man laut SamMobile aber weit entfernt. Alles dauert viel länger als gedacht. Demnach soll Samsung nicht nur eine neue Testversion planen, sondern noch drei weitere Versionen von One UI 7 für die Galaxy-S24-Smartphones, bevor die finale Version erscheinen kann. So soll der Zeitplan aussehen: Beta 4: Februar 2025 Beta 5: März 2025 Beta 6: April 2025 Eigentlich wurde erwartet, dass Samsung die finale Version Ende des 1. Quartals 2025 veröffentlicht – also spätestens Ende März. Daraus wird laut den neuesten Informationen nichts. Frühestens Ende April, vielleicht sogar erst Anfang Mai könnte die finale Version erscheinen. Noch später für andere Samsung-Smartphones Die Galaxy-S24-Smartphones werden dabei nur die ersten älteren Modelle sein, die Android 15 und One UI 7 erhalten. Bei anderen Smartphones, wie beispielsweise den Galaxy-S23-Modellen, könnte es noch länger dauern. Bis da die neue Version fertig ist, könnte schon Android 16 erscheinen, das im 2. Quartal erwartet wird. Samsung hängt mit seinem neuesten Software-Update weit zurück und muss unzählige Smartphones aktualisieren. Dem Unternehmen steht viel Arbeit bevor und die Besitzerinnen und Besitzer müssen viel Geduld haben. Im Video könnt ihr sehen, was euch mit Android 15 erwartet: Das ist neu in Android 1





